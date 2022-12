Im Soll U19 Bundesliga +++ Der FC-Astoria Walldorf kann den Vorjahres-Coup wiederholen

Das zweite Jahr in Folge liefert die U19 des FC-Astoria Walldorf ab. Die Elf von Trainer Roberto Pinto und Co. Tim Wagner hat nach elf von 16 Spieltagen die realistische Chance den Bundesliga-Klassenerhalt erneut zu schaffen. In einer Liga, die beinahe ausschließlich aus Nachwuchs-Teams von Profivereinen besteht, ist das eine nicht hoch genug einzuschätzende Leistung.

"Ich hätte diese Ausgangslage sofort unterschrieben, wenn mir das jemand vor Saisonstart versprochen hätte", sagt Pinto. Der ehemalige Profi lebt mit großem Engagement vor, was nötig ist, um sich als Außenseiter in der Bundesliga zu behaupten. Dabei musste er die Mannschaft vor dieser Runde fast komplett neu zusammenstellen. Lediglich vier Spieler der Vorsaison blieben im Kader, dazu gesellten sich sechs externe Neuzugänge und weitere hoffnungsvolle Talente aus der vereinseigenen U18 sowie U17. Der Coach verrät: "Da wir so viele Neue integrieren mussten, hat es dieses Jahr ein bisschen länger gedauert, ehe wir die Mannschaft zusammengeschweißt hatten."

Dennoch gab es frühzeitig Erfolgserlebnisse, die den Glauben an den Klassenerhalt stärkten. Das 1:1 am ersten Spieltag in Heidenheim hat Zuversicht gebracht, woran auch die folgende 0:5-Pleite gegen den Spitzenreiter und Topfavoriten 1.FSV Mainz 05 nichts änderte. Zwei weitere Remis und der 1:0-Coup beim SC Freiburg rundeten einen vielversprechenden Start ab. Da jedoch sechs von 17 Mannschaften sicher absteigen, ist der Klassenerhalt alles andere als ein Selbstläufer.

Die Winterpause ist ziemlich kurz, bereits am 12. Februar müssen die jungen Astorstädter wieder ran. Sonntagmorgens um 11 Uhr empfangen sie den VfB Stuttgart im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark. Es folgen die Duelle beim 1.FC Nürnberg und gegen Eintracht Frankfurt. "In diesen drei Spielen müssen wir Punkte sammeln, damit wir in den dann zwei finalen Ligaspielen eine echte Chance auf den Klassenerhalt haben", so Pinto. Beim SSV Reutlingen und gegen den FC Ingolstadt geht es dann vermutlich gegen zwei bereits abgestiegene Teams.