Ilias Anan, Leistungsträger beim westfälischen Oberligisten SG Wattenscheid 09, ist einer der Hoffnungsträger im deutschen Team. – Foto: Julian Meusel
Im Re-Stream: Fehlstart gegen die Ukraine bei der Kleinfeld-WM
Der "Socca World Cup" findet zum zum ersten Mal in Amerika statt. Vom 29. November bis 7. Dezember kämpfen die 32 besten Teams der Welt in Cancun/Mexiko um den Titel des Kleinfeld-Weltmeisters 2025.
Deutschland startet am heutigen Sonntag in die Kleinfeld-Weltmeisterschaft. Gegner ist um 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr deutscher Zeit) die Ukraine.
FuPa wird ausführlich von der Partie berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.
Socca World Cup, Gruppe G Deutschland – Ukraine 0:3 (0:1) Deutschland: Lukas Betz, Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Ilias Anan, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich Tore: 0:1 (9.), 0:2 (28.), 0:3 (34.)