Kleinfeld-WM in Mexiko: Gelungene Generalprobe gegen Tschechien

Die deutsche Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft hat am Freitag ein zweites Testspiel, das kurzfristig organisiert werden konnte, erfolgreich absolviert. Gegen ein robustes und spielstarkes Team aus Tschechien setzte sich die DKFV-Auswahl mit 3:2 durch. Das Spiel war geprägt von hohem Tempo, vielen Zweikämpfen und zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten.
29. Minute: Betz prüfte den tschechischen Torhüter mit einem Distanzschuss knapp hinter der Mittellinie. Der Ball flog oben links aufs Tor, doch der Keeper lenkte zur Ecke ab.
32. Minute: Auf der Gegenseite verfehlte ein tschechischer Volley nach einer Ecke nur knapp das deutsche Tor.
33./34. Minute: Nach einem Foul an der tschechischen Nummer 10 wurde ein gefährlicher Freistoß zugesprochen, der jedoch über das Tor ging.
In der 35. Minute nutzte Tschechien einen Fehler im deutschen Aufbauspiel eiskalt aus – 2:2.
Ein hart umkämpftes Testspiel, das der deutschen Mannschaft wichtige Erkenntnisse geliefert hat. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer herausfordernden zweiten Hälfte zeigte das Team erneut seine Qualität und seine Effizienz in entscheidenden Momenten.
Mit dem 3:2-Erfolg setzt die DKV-Auswahl ihre erfolgreiche Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fort vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntag um 23 Uhr deutscher Zeit gegen die Ukraine. Zu sehen sind die Spiele kostenlos auf Twitch unter www.twitch.tv/kleinfeldfussball
___
Die deutsche Mannschaft tritt am späten Sonntagabend deutscher Zeit (30. November, 23 Uhr) zu ihrem ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine an. Seit Mittwoch befindet sich die Nationalmannschaft um Wattenscheids Leistungsträger Ilias Anan in Mexiko und hat am gestrigen Donnerstag ein Testspiel gegen Frankreich bestritten.
In einer intensiven und temporeichen Partie gegen Frankreich setzte sich das Team von Bundestrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller mit 5:4 durch. Frankreich wurde im vergangenen Sommer immerhin Vize-Europameister in Moldawien und konnte erst im Finale von Polen gestoppt werden.
Die deutsche Mannschaft erwischte den perfekten Start. Konstantin Fries und Ilias Anan brachten die frühe Führung (1./2.). Frankreich blieb dran und verkürzte (6.), doch erneut Fries stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (13.). Ein Eigentor hielt das Nachbarland im Spiel (17.). Mit seinem dritten Treffer stellte Fries noch vor der Pause auf 4:2 (18.).
In der zweiten Halbzeit blieb es wild: Hassidou (21.) und Asselineau (24.) glichen für Frankreich aus, doch Deutschland behielt die Nerven. In der 36. Minute markierte Anan mit einer sehenswerten Grätsche seinen zweiten Treffer des Spiels und sorgte damit für den 5:4-Endstand.