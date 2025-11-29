 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Julian Meusel

Kleinfeld-WM in Mexiko: Gelungene Generalprobe gegen Tschechien

In der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit startet der "Socca World Cup" in Cancun/Mexiko.

Die deutsche Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft hat am Freitag ein zweites Testspiel, das kurzfristig organisiert werden konnte, erfolgreich absolviert. Gegen ein robustes und spielstarkes Team aus Tschechien setzte sich die DKFV-Auswahl mit 3:2 durch. Das Spiel war geprägt von hohem Tempo, vielen Zweikämpfen und zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten.

Starker Beginn und frühe Führung

Deutschland erwischte den besseren Start. Bereits in der 3. Minute eroberte Tobias Haitz im hohen Pressing gegen den letzten Mann der Tschechen den Ball, blieb abgeklärt und schob zur frühen 1:0-Führung ins leere Tor ein.
In der Folge dominierte Deutschland das Spiel klar, erspielte sich zahlreiche gute Möglichkeiten – ohne jedoch die ganz großen 100%-Chancen herauszuspielen. Tschechien agierte zunächst tief, fand aber mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und kam zu ersten eigenen Abschlüssen. Mit einer verdienten 1:0-Führung ging die deutsche Mannschaft in die Halbzeit.

Tschechien dreht auf – und ein offener Schlagabtausch entsteht

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein deutlich offeneres Spiel.Erst setzte Zierden in der 25. Minute nach einer Standardsituation einen Abschluss aus spitzem Winkel knapp vorbei. Kurz darauf kam Tschechien zu mehreren gefährlichen Aktionen – und nutzte in der 26. Minute eine Unachtsamkeit der deutschen Defensive zum 1:1-Ausgleich: Ein Nachschuss aus dem Halbfeld fand seinen Weg ins Tor.
Die Antwort folgte jedoch prompt. Nur zwei Minuten später vollendete Sven Wurm einen Angriff über die rechte Seite aus spitzem Winkel zum 2:1.
Deutschland blieb am Drücker:

  • 29. Minute: Betz prüfte den tschechischen Torhüter mit einem Distanzschuss knapp hinter der Mittellinie. Der Ball flog oben links aufs Tor, doch der Keeper lenkte zur Ecke ab.

  • 32. Minute: Auf der Gegenseite verfehlte ein tschechischer Volley nach einer Ecke nur knapp das deutsche Tor.

  • 33./34. Minute: Nach einem Foul an der tschechischen Nummer 10 wurde ein gefährlicher Freistoß zugesprochen, der jedoch über das Tor ging.

In der 35. Minute nutzte Tschechien einen Fehler im deutschen Aufbauspiel eiskalt aus – 2:2.

Später Siegtreffer nach starkem Pressing

Deutschland zeigte erneut Moral. In der 39. Minute eroberte Metidji in der gegnerischen Hälfte den Ball, ging entschlossen ins Dribbling und spielte mustergültig auf den mitgelaufenen Yilmaz. Dieser nahm Maß und schweißte den Ball mit rechts oben links ins Tor – 3:2. Kurz darauf war Schluss.

Ein hart umkämpftes Testspiel, das der deutschen Mannschaft wichtige Erkenntnisse geliefert hat. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer herausfordernden zweiten Hälfte zeigte das Team erneut seine Qualität und seine Effizienz in entscheidenden Momenten.

Mit dem 3:2-Erfolg setzt die DKV-Auswahl ihre erfolgreiche Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fort vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntag um 23 Uhr deutscher Zeit gegen die Ukraine. Zu sehen sind die Spiele kostenlos auf Twitch unter www.twitch.tv/kleinfeldfussball

Gelungener Test gegen Frankreich

Die deutsche Mannschaft tritt am späten Sonntagabend deutscher Zeit (30. November, 23 Uhr) zu ihrem ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine an. Seit Mittwoch befindet sich die Nationalmannschaft um Wattenscheids Leistungsträger Ilias Anan in Mexiko und hat am gestrigen Donnerstag ein Testspiel gegen Frankreich bestritten.

In einer intensiven und temporeichen Partie gegen Frankreich setzte sich das Team von Bundestrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller mit 5:4 durch. Frankreich wurde im vergangenen Sommer immerhin Vize-Europameister in Moldawien und konnte erst im Finale von Polen gestoppt werden.

Schwierige Bedingungen auf dem Trainingsplatz

Das Freundschaftsspiel fand auf einem Trainingsplatz in Cancún statt – und die äußeren Umstände hatten es in sich. Kurz vor dem Anpfiff hatte es stark geregnet, der Platz war entsprechend nass und extrem rutschig. Beide Teams mussten sich schnell an die Bedingungen anpassen, was den Test zu einer echten Herausforderung machte.

Torreiches Spektakel von Beginn an

Die deutsche Mannschaft erwischte den perfekten Start. Konstantin Fries und Ilias Anan brachten die frühe Führung (1./2.). Frankreich blieb dran und verkürzte (6.), doch erneut Fries stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (13.). Ein Eigentor hielt das Nachbarland im Spiel (17.). Mit seinem dritten Treffer stellte Fries noch vor der Pause auf 4:2 (18.).

In der zweiten Halbzeit blieb es wild: Hassidou (21.) und Asselineau (24.) glichen für Frankreich aus, doch Deutschland behielt die Nerven. In der 36. Minute markierte Anan mit einer sehenswerten Grätsche seinen zweiten Treffer des Spiels und sorgte damit für den 5:4-Endstand.

Ilias Anan erzielte zwei Tore im Test gegen Frankreich.
Ilias Anan erzielte zwei Tore im Test gegen Frankreich. – Foto: Julian Meusel

Starker Charaktertest vor der WM

Das Team zeigte trotz schwieriger Platzverhältnisse viel Spielfreude, Tempo und Effizienz vor dem Tor. Besonders die Offensive präsentierte sich in Topform, während die Mannschaft in den entscheidenden Momenten die nötige Ruhe behielt.
Mit diesem Sieg geht die DKFV-Auswahl mit einem positiven Gefühl in die letzten Vorbereitungsstunden vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntagabend 17 Uhr (23 Uhr Deutscher Zeit). Zu sehen sind die Spiele kostenlos auf Twitch unter www.twitch.tv/kleinfeldfussball
