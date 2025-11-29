Kleinfeld-WM in Mexiko: Gelungene Generalprobe gegen Tschechien

>>> der deutsche Kader Starker Beginn und frühe Führung

Deutschland erwischte den besseren Start. Bereits in der 3. Minute eroberte Tobias Haitz im hohen Pressing gegen den letzten Mann der Tschechen den Ball, blieb abgeklärt und schob zur frühen 1:0-Führung ins leere Tor ein.

In der Folge dominierte Deutschland das Spiel klar, erspielte sich zahlreiche gute Möglichkeiten – ohne jedoch die ganz großen 100%-Chancen herauszuspielen. Tschechien agierte zunächst tief, fand aber mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und kam zu ersten eigenen Abschlüssen. Mit einer verdienten 1:0-Führung ging die deutsche Mannschaft in die Halbzeit.

Tschechien dreht auf – und ein offener Schlagabtausch entsteht

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein deutlich offeneres Spiel.Erst setzte Zierden in der 25. Minute nach einer Standardsituation einen Abschluss aus spitzem Winkel knapp vorbei. Kurz darauf kam Tschechien zu mehreren gefährlichen Aktionen – und nutzte in der 26. Minute eine Unachtsamkeit der deutschen Defensive zum 1:1-Ausgleich: Ein Nachschuss aus dem Halbfeld fand seinen Weg ins Tor.

Die Antwort folgte jedoch prompt. Nur zwei Minuten später vollendete Sven Wurm einen Angriff über die rechte Seite aus spitzem Winkel zum 2:1.

Deutschland blieb am Drücker:

29. Minute: Betz prüfte den tschechischen Torhüter mit einem Distanzschuss knapp hinter der Mittellinie. Der Ball flog oben links aufs Tor, doch der Keeper lenkte zur Ecke ab.

32. Minute: Auf der Gegenseite verfehlte ein tschechischer Volley nach einer Ecke nur knapp das deutsche Tor.

33./34. Minute: Nach einem Foul an der tschechischen Nummer 10 wurde ein gefährlicher Freistoß zugesprochen, der jedoch über das Tor ging.

In der 35. Minute nutzte Tschechien einen Fehler im deutschen Aufbauspiel eiskalt aus – 2:2.

Später Siegtreffer nach starkem Pressing

Deutschland zeigte erneut Moral. In der 39. Minute eroberte Metidji in der gegnerischen Hälfte den Ball, ging entschlossen ins Dribbling und spielte mustergültig auf den mitgelaufenen Yilmaz. Dieser nahm Maß und schweißte den Ball mit rechts oben links ins Tor – 3:2. Kurz darauf war Schluss.