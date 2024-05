Im Re-Live: Kreispokal-Finale in Flonheim in voller Länge

Es ging um die begehrte Trophäe: Mit der TuS Wörrstadt und dem TSV Armsheim standen sich im Kreispokal-Finale zwei Derby-Rivalen aus dem Kreis Wörrstadt gegenüber. Am Ende setzte sich der TSV nach Verlängerung mit 3:2 durch. Du hast das Pokalspiel verpasst? Kein Problem! Dann schau dir das Finale jetzt im Re-live nochmal in voller Länge an. Klicke dazu einfach auf diesen Link. Viel Spaß!