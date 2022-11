Dem SV Gonsenheim winkt mit einem Sieg über Engers womöglich sogar der erste Tabellenplatz. – Foto: Claus-Walter Dinger

Im Oberliga-Topspiel wartet auf Gonsenheim "brutale Qualität" SV Gonsenheim empfängt den FV Engers +++ Sogar der erste Platz winkt

Mainz. Während die Oberliga-Fußballer des TSV Schott Mainz an diesem Wochenende durchschnaufen, hat der SV Gonsenheim es in der Hand, ganz nach oben zu springen. Gewinnt die Wildpark-Elf am Sonntag (15 Uhr) gegen den FV Engers, ist sie Zweiter, patzt vorher Koblenz gegen Pfeddersheim, womöglich sogar Erster.

Wohin kann die Reise gehen? Es wäre die Krönung einer bemerkenswerten Entwicklung. Schon früh wurden die Zweifel an der Meisterrunden-Teilnahme ausgeräumt. Leistungsdellen werden postwendend ausgebügelt. Lässt man die von viel Verletzungspech und Spannungsabfall gekennzeichnete, vorige Meisterrunde außer Acht, zeigt der Trend stetig nach oben, seit Christian Lüllig 2018 den direkten Wiederaufstieg eingetütet und 2020 an Anouar Ddaou übergeben hat. Wohin kann die Reise noch gehen? Am 3. Dezember kommt Koblenz, am 11. Mülheim-Kärlich.

