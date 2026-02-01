Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Liveticker: Oberliga Westfalen - Der 20. Spieltag und Testspiele
Bleibt Spitzenreiter Wattenscheid ungeschlagen?
von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Schermbeck (in Rot) und Wattenscheid gehören zu sechs Oberligisten, die heute im Pflichtspieleinsatz sind. – Foto: Imago Images
Drei Partien des 20. Spieltags der Oberliga Westfalen finden am heutigen Sonntag statt. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei. Zudem wurden aufgrund der witterungsbedingten Absagen auch Testspiele vereinbart.