Im Liveticker: Oberliga Westfalen - Der 20. Spieltag und Testspiele

Bleibt Spitzenreiter Wattenscheid ungeschlagen?

von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Schermbeck (in Rot) und Wattenscheid gehören zu sechs Oberligisten, die heute im Pflichtspieleinsatz sind.
Schermbeck (in Rot) und Wattenscheid gehören zu sechs Oberligisten, die heute im Pflichtspieleinsatz sind. – Foto: Imago Images

Drei Partien des 20. Spieltags der Oberliga Westfalen finden am heutigen Sonntag statt. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei. Zudem wurden aufgrund der witterungsbedingten Absagen auch Testspiele vereinbart.

20. Spieltag:

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV Schermbeck
Türkspor Dortmund
Türkspor Dortmund
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg Erkenschwick
TuS Ennepetal
TuS Ennepetal
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09
Victoria Clarholz
Victoria Clarholz
15:00

Gestern, 14:30 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 Dortmund
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/Bamenohl
4
1
Abpfiff

Testspiele:

Heute, 13:30 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08
Sportfreunde Lotte
SF Lotte
0
0

Gestern, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen Münster II
TuS Blau-Weiß Lohne
BW Lohne
3
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
VfL Bochum
VfL Bochum II
Westfalia Rhynern
Westfalia Rhynern
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
RW Ahlen
BSV Rehden
BSV Rehden
14:00

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg Vreden
Vorwärts Epe
Vorwärts Epe
14:30