Gelungenes Debüt für ASC 09-Trainerduo Halim/El Hamdi

Im Hinspiel am 1. Spieltag konnte Bamenohl dem ASC noch ein 1:1-Remis abtrotzen. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Mit einem überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl ist der ASC 09 Dortmund in die Rückrunde der Oberliga Westfalen gestartet. Im ersten Pflichtspiel nach dem Trainerwechsel setzte die Mannschaft von Rafik Halim und Hamza El Hamdi ein klares Zeichen und zog nach Pluspunkten mit Lippstadt und Rhynern auf den Plätzen zwei und drei gleich.

Der Auftakt verlief für die Hausherren nach Maß. Früh brachte Top-Torjäger Maximilian Podehl mit seinem 17. Saisontreffer den ASC in Führung, als er eine Ecke von Florian Rausch per Kopf unhaltbar verwertete (8.). Doch die frühe Führung verlieh den Gastgebern zunächst keine Sicherheit. Der ASC agierte passiver, ließ die Gäste aus dem Sauerland besser ins Spiel kommen und musste wenig später den Ausgleich hinnehmen. Nach zuvor ausgelassenen Chancen nutzte Anas Akhabach einen Abschluss aus rund 16 Metern zum 1:1 (16.).

Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit gewannen die Aplerbecker wieder an Kontrolle. Kurz vor dem Pausenpfiff spielte sich die Offensive über Jannik Urban und Luis Kehl präzise durch das Mittelfeld, Elias Boadi Opoku vollendete aus zwölf Metern zur erneuten Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgte der Favorit früh für klare Verhältnisse. Podehl nahm eine flache Hereingabe von Rausch am Fünfmeterraum stark an und traf mit links zum 3:1 (55.). Für den Stürmer war es bereits der zweite Treffer des Tages. Zehn Minuten später setzte Innenverteidiger Jan-Patrick Friedrich den Schlusspunkt, als er nach einer Ecke einen Fehler des Gästetorhüters nutzte und den Ball zum 4:1 über die Linie drückte (65.).

In der verbleibenden Spielzeit ließ der ASC kaum noch etwas zu und brachte den Sieg vor 91 Zuschauern souverän über die Zeit. Mit dem gelungenen Einstand des neuen Trainerduos festigten die Dortmunder ihre Position im oberen Tabellendrittel und halten weiter Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Oberliga Westfalen, 20. Spieltag

ASC 09 Dortmund – SG Finnentrop/Bamenohl 4:1

ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski (90. Josip Kopecki), Florian Rausch, Jannik Urban (80. Dustin Plöger), Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (75. Lewin Alexander D Hone), Luis Sebastian Kehl (77. Justus Zimmermann), Maximilian Podehl - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi

SG Finnentrop/Bamenohl: Armend Shaqiri, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (75. Melvin Musangu), Elias Valentin Butzkamm, Nicolas Herrmann (77. Marten Schelle), Gordon Meyer, Robin Klaas (61. Erik Dier), Marlon Zilz, Anas Akhabach, Luca Uwe Herrmann (56. Eren Albayrak), Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 91

Tore: 1:0 Maximilian Podehl (8.), 1:1 Anas Akhabach (16.), 2:1 Elias Boadi Opoku (44.), 3:1 Maximilian Podehl (55.), 4:1 Jan-Patrick Friedrich (65.) Nur drei weitere Partien finden am Sonntag statt. Der Rest wurde witterungsbedingt abgesagt.