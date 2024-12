Im Derby weniger Fehler machen

Während die Profis und die Zweite in dieser Saison kein Derby gegen die SV Elversberg bestreiten, weil sie unterschiedlichen Klassen angehören, kommt es am Samstag um 15 Uhr im FC-Sportfeld (Camphauser Str.)zum direkten Aufeinandertreffen der beiden U19-Teams. Dabei will das Saarbrücker Team endlich den ersten Saisonsieg feiern.

Auch im Nachwuchsbereich sind Spiele gegen die SV Elversberg mittlerweile echte Highlight-Spiele, erst recht in Spielzeiten, in denen die Aktiven-Teams in unterschiedlichen Ligen und Klassen spielen. Deshalb kommt dem Nachbarschafts-Duell am Samstag (15 Uhr, FC-Sportfeld Camphauser Str.) auch eine besondere Bedeutung zuteil. "Die Rivalität ist klar, wir wollen aber auch unseren ersten Liga-Sieg erringen. Die Spieler kennen sich alle, da gibt es kaum Geheimnisse. Wir haben alle Spieler dabei, auch Noah Dincher ist im Kader, weil die B-Junioren mit ihren Pflichtspielen durch sind. Wir haben zuletzt in Sandhausen hoch verloren, waren dort aber keiner fünf Tore schlechter. Vor mehreren Gegentreffern gab es individuelle Fehler, die wir abstellen müssen. Das ist das Hauptaugenmerk, darüber hinaus müssen wir auch vorne besser agieren. Wir haben dann noch ein Spiel bei den Stuttgarter Kickers. Wir wollen nicht ohne Sieg in die Winterpause gehen", hofft Trainer Salvatore D'Andrea auf den ersten Dreier der Runde. Das FCS-Team hat sechs Punkte weniger als der Vorletzte Elversberg, der zudem noch eine Partie nachholen muss. Die Chancen, die "Rote Laterne" über Weihnachten los zu werden, sind also ziemlich gering.