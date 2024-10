Im Derby gegen Bad Tölz: Ascholding siegt „nicht schön, aber souverän“

Nach zähem Beginn feierte die SG Ascholding/Thanning im Derby gegen den SV Bad Tölz einen verdienten 2:0-Sieg, der für die Gäste in der Höhe schmeichelhaft ausgefallen ist. „Wir haben ein bisschen zu viel liegen lassen, das 0:0 zur Pause war mir zu wenig“, monierte SG-Trainer Florian Rensch die mangelhafte Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. Eine halbe Stunde hielten die Gäste mit ihrer „Bunkertaktik“ (SV-Trainer Peter Holzner) die SG einigermaßen auf Distanz vom eigenen Tor, ehe sich die Chancen häuften. Einem Torerfolg am nächsten kam Josef Gröbmair zwei Minuten vor der Pause: Sein abgefälschter Ball streifte die Latte des Tölzer Gehäuses. „Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden“, zog SV-Coach Holzner ein positives Fazit.

„Ruhe bewahren, geduldig bleiben“, war die Vorgabe, mit der Florian Rensch die Spielgemeinschaft in die zweite Halbzeit schickte. Die war noch keine zwei Minuten alt, als die Gewichtung der Spielanteile sich endlich auch im Spielstand widerspiegelte: Ein schneller Angriff über drei Stationen auf der linken Außenbahn landete im Zentrum bei Thomas Kopp, der SV-Keeper Goldhofer zur 1:0-Führung überwand. Kilian Kranz verpasste es wenig später frei vor dem Tor schon zeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Auf der Gegenseite kam Erdem Cakir nach einer guten Stunde plötzlich frei zum Abschluss, was den Tölzer womöglich selbst so überraschte, dass er den Ball statt aufs Tor in den Thanninger Nachthimmel drosch.

Die Entscheidung fiel in der 78. Minute: Ferdinand Möss scheiterte mit einem Flachschuss am Pfosten, der Abpraller landete vor den Füßen von Philip von Jagemann, der keine Mühe hatte auf 2:0 zu erhöhen. „Es war nicht unser schönster Sieg, aber ein souveränes Spiel“, kommentierte SG-Coach Rensch, dem missfallen hatte, „dass wir nach dem 1:0 ein bisschen die Kontrolle verloren haben“. Auch der Gästetrainer zeigte keine Anzeichen von Traurigkeit. „Ich finde, wir haben uns sehr gut verkauft“, stellte Peter Holzner fest. „Wir haben es leider nicht geschafft, eigene Chancen zu kreieren. Aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Defensiv war das sehr gut.“