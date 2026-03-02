Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im 2. Anlauf: Vilzing startet mit Personalsorgen, Fußbruch bei Fischer
Dienstag - 21. Spieltag: Mit drei Tagen Verspätung empfängt die DJK den SV Wacker Burghausen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Hat sich einen Faserriss zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus: Vilzings Erol Özbay (li.). – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr
Mit drei Tagen Verspätung startet die DJK Vilzing am Dienstagabend in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Eigentlich hätten die Schwarzgelben schon am vergangenen Samstag den SV Wacker Burghausen zu Gast gehabt. Zum geplanten Spieltermin war aber der Platz im Manfred-Zollner-Stadion noch nicht bespielbar. Sonnenschein und milde Temperaturen in den vergangenen Tagen haben aber dem Spielfeld gut getan und so kann's nun auch am Huthgarten wieder losgehen. Anpfiff ist um 19 Uhr.
So beurteilt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum die Lage vorm Start: "Das spontane Testspiel am Freitag gegen den Bezirksligisten Kareth-Lappersdorf (6:0, Anm. d. Red.) war in Ordnung, diente aber den Jungs in erster Linie dazu, noch einmal ein wenig Spielpraxis zu sammeln. Die Vorbereitung war gut, leider haben wir ähnlich wie im Herbst schon wieder mit personellen Problemen zu kämpfen. Hilft nix, wir wollen nicht jammern! Wir sind trotzdem gut drauf und freuen uns auf ein Flutlicht-Heimspiel gegen einen sehr, sehr attraktiven Gegner. Wie zu dieser Jahreszeit üblich und den schwierigen Platzverhältnissen geschuldet, erwarte ich ein absolutes Kampfspiel."
Personalien DJK Vilzing: Neben den drei Kreuzbandpatienten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner hat sich das Lazarett leider wieder gefüllt. Benedikt Fischer ist im Training unglücklich umgeknickt und hat sich den Mittelfuß gebrochen. Coach Thorsten Kirschbaum ist wenig optimistisch, dass Fischer noch in dieser Saison zurückkehrt: "Ben muss mindestens die kommenden vier Wochen einen Spezialschuh tragen. Erst dann wird man sehen, wie es weitergeht. Bis er dann wieder voll ins Training einsteigen kann und soweit fit ist, um in der Regionalliga zu spielen, werden sicher noch einmal einige Wochen vergehen." Erol Özbay fällt auch bis auf Weiteres aus, er hat sich einen Faserriss zugezogen. Lukas Schröder kuriert aktuell seinen Handbruch aus. Jonas Blümel plagt sich mit einer Mandelentzündung herum, Nik Leipold, Andy Jünger und Felix Weber sind angeschlagen.
Wird sich im Sommer wieder aus Burghausen verabschieden: Cheftrainer Lars Bender. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Das sagt Wackers Coach Lars Bender vor dem Trip in den Oberen Bayerischen Wald: "Natürlich war es ungünstig, dass unsere letzten Partien witterungsbedingt ausgefallen sind. Die gesamte Mannschaft arbeitet darauf hin, zum Pflichtspielauftakt voll da zu sein, und ein solcher Ausfall kann den Rhythmus etwas unterbrechen. Dennoch haben wir uns in der vergangenen Trainingswoche intensiv und zielgerichtet auf das anstehende Match in Vilzing vorbereitet. Ich bin guter Dinge, dass die Jungs bereit sind und mit der nötigen Energie in die Rückrunde starten. In Vilzing treffen wir auf einen Gegner, der sehr intensiv und kampfbetont auftreten wird. Für uns kommt es darauf an, in unseren Aktionen klar und konsequent zu bleiben und die äußeren Umstände entsprechend anzunehmen."