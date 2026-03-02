Im 2. Anlauf: Vilzing startet mit Personalsorgen, Fußbruch bei Fischer

Hat sich einen Faserriss zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus: Vilzings Erol Özbay (li.). – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Mit drei Tagen Verspätung startet die DJK Vilzing am Dienstagabend in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Eigentlich hätten die Schwarzgelben schon am vergangenen Samstag den SV Wacker Burghausen zu Gast gehabt. Zum geplanten Spieltermin war aber der Platz im Manfred-Zollner-Stadion noch nicht bespielbar. Sonnenschein und milde Temperaturen in den vergangenen Tagen haben aber dem Spielfeld gut getan und so kann's nun auch am Huthgarten wieder losgehen. Anpfiff ist um 19 Uhr.