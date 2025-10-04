Illertissen gegen Buchbach LIVE: Duell der Hingerl-Brüder in der Regionalliga

Beim Duell FV Illertissen gegen den TSV Buchbach sind die Augen vor allem auf den Namen Hingerl fixiert: Kevin und Sascha spielen für Buchbach, Marco für Illertissen.
Illertissen – Am zwölften Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es zu einem seltenen Familientreffen auf dem Platz: Marco Hingerl vom FV Illertissen trifft auf seine Brüder Kevin und Sascha vom TSV Buchbach. Die Gäste wollen nach vier sieglosen Partien wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Illertissen auf der anderen Seite konnte in den vergangen vier Spielen drei Siege einfahren – diese positive Bilanz soll gegen die Petrovic-Elf fortgesetzt werden.
Doch der Buchbach-Cheftrainer weiß um die Gefahr, die von Illertissen-Seite ausgehen kann. Auf der Vereinswebseite spricht Petrovic von einer „unglaublichen Qualität“ bei den Heimherren. Gerade deswegen erwartet der Coach eine Leistungssteigerung. In den vergangenen Spielen wurden dem TSV die Grenzen aufgezeigt: sieben Tore musste die Petrovic-Elf bei den Pleiten gegen Ansbach (1:3) und Aubstadt (2:4) hinnehmen.
In der Folge gab es unter der Woche einen rauen Ton im Buchbacher Training: „Wir müssen uns wieder darauf besinnen, was uns letzte Saison so stark gemacht hat“, sagt Petrovic. Mit dem Spiel gegen Illertissen wird es alles andere als einfach. Die Mannen von Holger Bachthaler zeigen sich zurzeit sehr torhungrig: Sowohl gegen Aubstadt als auch gegen die Zweitvertretung des FC Nürnberg traf der FVI fünfmal und bewies damit seine Torgefährlichkeit.
Insbesondere gegen Illertissen-Stürmer Yannick Glessing erwartet die Buchbacher eine schwierige Aufgabe. Der Stürmer zeigt sich zurzeit in blendender Verfassung. Nach seinem Dreierpack gegen den FCN hat Glessing Blut geleckt und will gegen den TSV nachlegen. Ob ihm das gelingt, wird sich ab 14 Uhr im Vöhlin-Stadion zeigen. Wir berichten im Live-Ticker.