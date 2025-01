Illerkirchberg: "Manche Spiele hätten wir für uns entscheiden können"

Im Gegensatz zu vielen anderen Teams hatte der FC Illerkirchberg keine nennenswerten Probleme in der ersten Saisonhälfte. „Wir konnten an jedem Spieltag zwei Mannschaften stellen und mussten sogar in der Reserve Spielern absagen, da wir oft einen Überschuss an Zusagen hatten“, sagt Cevik mit einem Lächeln.

Bereits ab der zweiten Kalenderwoche startete das Team mit Intervallläufen und Hallentraining. Die offizielle Rückrundenvorbereitung beginnt am 3. Februar mit drei Einheiten pro Woche. „Jedes Wochenende wird ein Testspiel auf dem Kunstrasenplatz stattfinden – insgesamt fünf Spiele“, so der Trainer. Ziel der Vorbereitung sei es, die Grundlagen für eine konstante Leistung in der Rückrunde zu legen.