Ideenlose Heeslinger kassieren gegen Celle deutliche 1:3-Niederlage

Die Wiedergutmachung nach der 1:4-Niederlage in Bersenbrück ging gründlich daneben. Der HSC enttäuschte und unterlag Eintracht Celle mit 1:3. Am Sonntag folgt bereits das nächste Heimspiel. Ab 15 Uhr ist SSV Vorsfelde zu Gast im Waldstadion.

"Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Celle so defensiv agiert. Dadurch, dass wir praktisch permanent im Ballbesitz waren, konnten wir unser Spiel gar nicht erst aufziehen", so Bösch nach der Partie, die wieder einmal die Schwächen des Heeslinger SC offenbarte. Wenn das Team das Spiel machen muss, tut es sich unglaublich schwer. Celle ließ den Gegner kommen und wartete auf Abspielfehler.

Es war schon weit nach 22 Uhr, als Schiedsrichterin Anke Hölscher dem verkorksten Auftritt der Gastgeber ein Ende bereitete. Während sich die Platzherren im Mannschaftskreis einiges anhören mussten, tanzten die Gäste aus Celle unter der Anzeigetafel des Waldstadions, feierten ihren Auswärtssieg. Der Frust auf der einen und die Freude auf der anderen Seite waren verständlich, denn während die Taktik von Celles Coach Hilger Wirtz von Elmendorff aufging, hatte Malte Bösch an diesem Abend auf das falsche Pferd gesetzt.

Heeslinger Spieler glänzen vor allem mit zahlreichen Fehlpässen

Und davon gab es mehr, als Spielern, Trainern und Zuschauern recht sein konnte. Sobald sich das Spielgerät in Richtung gegnerisches Tor bewegte, waren Fehlpässe an der Tagesordnung. Bezeichnend für den schwachen Auftritt der ersten 45 Minuten: Die Platzherren erspielten sich nicht eine einzige Chance. Selbst wenn es ein Pass in die Offensive schaffte, wurde es nicht gefährlich, denn im Verlauf der ersten Halbzeit konnte sich kein Heeslinger Angreifer durchsetzen.