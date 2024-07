Idar-Oberstein: "Lediglich das Ziel Klassenerhalt verpasst"

Nach dem Abstieg aus der Landesliga werden in der kommenden Runde wieder in der Bezirksliga Nahe antreten. Nach der Winterpause gelang es uns stabiler aufzutreten. Besonders in den Heimspielen waren wir konkurrenzfähig und zeigten ordentliche Leistungen. Dafür wurden wir mit einem Zuschauerschnitt

von insgesamt knapp 150 Besuchern belohnt. Mit dem Gewinn der Idar-Obersteiner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft und einem kameradschaftlichem Vereinsleben/Zusammenhalt haben wir zwei von drei vorgegebenen Saisonzielen erreicht.

Lediglich das Ziel Klassenerhalt haben wir verpasst. Daher sehen wir die abgelaufene Saison, trotz aller Turbulenzen, als erfolgreich an. Bestärkt sehen wir uns darin, dass wir keine Abgänge zu beklagen haben und unser kompletter Kader (inkl. Trainergespann Karpunov/Beicht) der 1. Mannschaft zusammenbleibt.