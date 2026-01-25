Icon League: So positionieren sich Verbände und Vereine

Region. Als der FC Eddersheim nach dem Hessenliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt II (Endstand 1:3) in die lange herbeigesehnte Winterpause ging, war sportlich alles angerichtet für eine erfolgreiche Restrunde. Tabellenzweiter, Aufstiegschancen, eine funktionierende Mannschaft. Doch statt Durchschnaufen folgte ein Paukenschlag: Der FCE trennte sich von Hessenliga-Toptorjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelstürmer Dominik Wüst. Grund dafür war ein struktureller Konflikt, der den Amateurfußball zunehmend beschäftigt: die Kollision zwischen Vereinsfußball und Kleinfeldligen, wie der Baller- oder Icon League.
Die VRM (u.a. Wiesbadener Kurier, Allgemeine Zeitung, Echo Online) haben sich ausführlich mit Verantwortlichen betroffener Vereine, dem FC Eddersheim, TSV Schott Mainz, Türkischer SV Wiesbaden und dem TuS Mechtersheim unterhalten, dazu Stellungnahmen der drei für die Rhein-Main-Region relevanten Verbände DFB, HFV und SWFV eingeholt.
Wie die Vereine die Teilnahme ihrer Spieler an Kleinfeldformaten handhaben, wie Verbände sich zu den Kleinfeldformaten positionieren lest ihr im ausführlichen plus-Artikel.