Icon League: So positionieren sich Verbände und Vereine

Region. Als der FC Eddersheim nach dem Hessenliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt II (Endstand 1:3) in die lange herbeigesehnte Winterpause ging, war sportlich alles angerichtet für eine erfolgreiche Restrunde. Tabellenzweiter, Aufstiegschancen, eine funktionierende Mannschaft. Doch statt Durchschnaufen folgte ein Paukenschlag: Der FCE trennte sich von Hessenliga-Toptorjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelstürmer Dominik Wüst. Grund dafür war ein struktureller Konflikt, der den Amateurfußball zunehmend beschäftigt: die Kollision zwischen Vereinsfußball und Kleinfeldligen, wie der Baller- oder Icon League.