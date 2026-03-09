Icon-League-News: FTP steigt nach einer Season wieder aus

FTP ist nicht in Season Four dabei – Foto: Marco Bader

FuPa Niederrhein bietet euch in den Icon-League-News ab sofort einen schnellen und unkomplizierten Überblick über alle Ereignisse der Kleinfeldliga von Elias „Eligella“ Nerlich und Toni Kroos. Am 8. März verkündete die Icon League über ihre Social-Media-Kanäle, dass FTP nach nur einer Season nicht mehr Teil der Liga sein wird. Nur eine Woche vor Saisonstart gilt es nun, ein neues Team zu präsentieren.

Eine Lücke gilt es zufüllen

Bittere Nachrichten für Eligella und Toni Kross: Mit zwölf Mannschaften soll die Icon League Season Four an den Start gehen. Doch am gestrigen Sonntag (8. März 2026) hat das Team „Find the Pro“ mitgeteilt, sie werden nicht an den Start gehen. Ein harter Schlag für die Organisatoren, denn der Startermin ist für den kommenden Montag angesetzt (16. März, Berlin).

Diyar Acar – Team Head von FTP – wolle sich vorerst auf sein Unternehmen „FIT GROUP AG“ konzentrieren: „Beide Seiten haben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Allerdings ist es Diyar aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, da er sich künftig stärker auf seine Firma, die FIT GROUP AG, konzentrieren wird. Die Firma von Diyar wird an die Börse gehen, dies erfordert seine ganze Aufmerksamkeit“, teilte die Icon League auf Instagram mit.