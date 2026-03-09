FuPa Niederrhein bietet euch in den Icon-League-News ab sofort einen schnellen und unkomplizierten Überblick über alle Ereignisse der Kleinfeldliga von Elias „Eligella“ Nerlich und Toni Kroos. Am 8. März verkündete die Icon League über ihre Social-Media-Kanäle, dass FTP nach nur einer Season nicht mehr Teil der Liga sein wird. Nur eine Woche vor Saisonstart gilt es nun, ein neues Team zu präsentieren.
Bittere Nachrichten für Eligella und Toni Kross: Mit zwölf Mannschaften soll die Icon League Season Four an den Start gehen. Doch am gestrigen Sonntag (8. März 2026) hat das Team „Find the Pro“ mitgeteilt, sie werden nicht an den Start gehen. Ein harter Schlag für die Organisatoren, denn der Startermin ist für den kommenden Montag angesetzt (16. März, Berlin).
Diyar Acar – Team Head von FTP – wolle sich vorerst auf sein Unternehmen „FIT GROUP AG“ konzentrieren: „Beide Seiten haben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Allerdings ist es Diyar aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, da er sich künftig stärker auf seine Firma, die FIT GROUP AG, konzentrieren wird. Die Firma von Diyar wird an die Börse gehen, dies erfordert seine ganze Aufmerksamkeit“, teilte die Icon League auf Instagram mit.
Hinzuzufügen ist allerdings, dass FTP in der abgelaufenen Season Three spontan eingesprungen war, um eine Lücke zu füllen.
B2B United mit Team Head Benjamin Henrichs hat seinen Rücktritt erklärt und wurde durch einen Sympathieträger aus der Baller League ersetzt, die es in der Form in Deutschland künftig nicht mehr geben wird. Am 16. März 2026 startet Icon League Season Four mit Eintracht Spandau – geführt von Präsident Knabe.
Außerdem hat Toni Kross am 6. März die Gerüchte bestätigt: Das Finalturnier wird – nicht wie die Gruppenspiele in Berlin – sondern in Zürich ausgetragen.
