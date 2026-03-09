 2026-03-09T10:55:32.367Z

Allgemeines

Icon-League-News: FTP steigt nach einer Season wieder aus

Die Find-the-Pro-Icons werden in Season Four der Icon League nicht antreten. Aus geschäftlichen Gründen zieht sich Team Head Diyar Acar zurück. Wer die Lücke füllen wird, steht nur eine Woche vor dem Startschuss nicht fest. .

von Linus Bien · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
FTP ist nicht in Season Four dabei
FTP ist nicht in Season Four dabei – Foto: Marco Bader

Verlinkte Inhalte

Icon League
Find The Pro
Toni Kroos
Toni Kroos
Diyar Acar
Diyar Acar
Elias Nerlich
Elias Nerlich

FuPa Niederrhein bietet euch in den Icon-League-News ab sofort einen schnellen und unkomplizierten Überblick über alle Ereignisse der Kleinfeldliga von Elias „Eligella“ Nerlich und Toni Kroos. Am 8. März verkündete die Icon League über ihre Social-Media-Kanäle, dass FTP nach nur einer Season nicht mehr Teil der Liga sein wird. Nur eine Woche vor Saisonstart gilt es nun, ein neues Team zu präsentieren.

Eine Lücke gilt es zufüllen

Bittere Nachrichten für Eligella und Toni Kross: Mit zwölf Mannschaften soll die Icon League Season Four an den Start gehen. Doch am gestrigen Sonntag (8. März 2026) hat das Team „Find the Pro“ mitgeteilt, sie werden nicht an den Start gehen. Ein harter Schlag für die Organisatoren, denn der Startermin ist für den kommenden Montag angesetzt (16. März, Berlin).

Diyar Acar – Team Head von FTP – wolle sich vorerst auf sein Unternehmen „FIT GROUP AG“ konzentrieren: „Beide Seiten haben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Allerdings ist es Diyar aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, da er sich künftig stärker auf seine Firma, die FIT GROUP AG, konzentrieren wird. Die Firma von Diyar wird an die Börse gehen, dies erfordert seine ganze Aufmerksamkeit“, teilte die Icon League auf Instagram mit.

Hinzuzufügen ist allerdings, dass FTP in der abgelaufenen Season Three spontan eingesprungen war, um eine Lücke zu füllen.

Das ist zuvor passiert:

B2B United mit Team Head Benjamin Henrichs hat seinen Rücktritt erklärt und wurde durch einen Sympathieträger aus der Baller League ersetzt, die es in der Form in Deutschland künftig nicht mehr geben wird. Am 16. März 2026 startet Icon League Season Four mit Eintracht Spandau – geführt von Präsident Knabe.

Außerdem hat Toni Kross am 6. März die Gerüchte bestätigt: Das Finalturnier wird – nicht wie die Gruppenspiele in Berlin – sondern in Zürich ausgetragen.

Die Termine im Überblick:

  • Matchday 01 – Berlin: 16. März 2026
  • Matchday 02 – Berlin: 23. März 2026
  • Matchday 03 – Berlin: 29. März 2026
  • Matchday 04 – Berlin: 30. März 2026
  • Matchday 05 – Berlin: 06. April 2026
  • Matchday 06 – Berlin: 12. April 2026
  • Matchday 07 – Berlin: 13. April 2026
  • Matchday 08 – Berlin: 20. April 2026
  • Matchday 09 – Berlin: 27. April 2026
  • Matchday 10 – Berlin: 03. Mai 2026
  • Matchday 11 – Berlin: 04. Mai 2026
  • Play-Ins – Berlin: 11. Mai 2026
  • Finales – Zürich : 17. Mai 2026

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: