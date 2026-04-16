"Ich sehe großes Potenzial": Türkiyemspor-Torjäger Ayan verlängert

Dass der SC Türkiyemspor Essen sechs Spieltage vor Schluss die Rückkehr in die Bezirksliga in der eigenen Hand hat, liegt in großen Teilen auch an Emre Ayan. Mit derzeit 34 Treffern könnte er sogar seine Fabel-Ausbeute aus der Vorsaison noch einmal überbieten. Der auch höherklassig erfahrene Angreifer weckte Begehrlichkeiten, doch bleibt Türkiyemspor mindestens über die kommende Saison erhalten.
"Es gab wirklich sehr viele und auch sehr unterschiedliche Angebote. Zu einem persönlichen Gespräch mit einem Verein ist es letztendlich allerdings nicht gekommen. Dennoch kann ich sagen, dass teilweise auch größere Summen im Spiel waren", verriet der 23-Jährige der WAZ.
Kein Wunder: Seine 34 Treffer in 21 Spielen suchen auf dem Niveau seinesgleichen. Überraschen muss diese Ausbeute angesichts seiner Vergangenheit aber nicht. Nach insgesamt zehn Oberliga-Spielen für den ETB SW Essen versuchte der junge Angreifer sein Glück in der Landesliga beim SC Velbert, welches er aber erst anschließen beim SC Türkiyemspor fand.
Von seinem Umfeld erhält seit seinem Wechsel nämlich im Vergleich zu seine vorherigen Stationen einen besonders positiven Beistand: "Diese Unterstützung weiß ich sehr zu schätzen – und genau das war für mich ein entscheidender Grund, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern."
Stetige sportliche Weiterentwicklung dürfte auch Ayan überzeugen, sich langfristig in den Reihen der Essener niederzulassen. Nicht zuletzt die derzeitige Tabellenführung zeigt dem dem Torjäger auf, dass sich etwas bei Türkiyemspor entwickelt. "Ich persönlich bin überzeugt davon, dass dieser Verein in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen und sich weiterentwickeln wird. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas aufzubauen, das langfristig über die aktuelle Situation hinausgeht."
Das klare Zwischenziel lautet zunächst aber Bezirksliga-Aufstieg. Dafür dürfte es aber weiterhin das tatkräftige Mitwirken von Ayan brauchen. Am vergangenen Wochenende gegen den ESC Preußen (4:1) reichte es schon zu einem Doppelpack, gegen den FC Stoppenberg (19. April) wird er weiter an seiner Torquote drehen können.
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