"Ich sehe großes Potenzial": Türkiyemspor-Torjäger Ayan verlängert Kreisliga A Essen: Emre Ayan, der Torgarant von Tabellenführer SC Türkiyemspor Essen, wird dem Verein ligaunabhängig eine weiterer Saison zur Verfügung stehen. von Markus Becker · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Ayan bleibt dem SC Türkiyemspor erhalten. – Foto: Markus Becker

Dass der SC Türkiyemspor Essen sechs Spieltage vor Schluss die Rückkehr in die Bezirksliga in der eigenen Hand hat, liegt in großen Teilen auch an Emre Ayan. Mit derzeit 34 Treffern könnte er sogar seine Fabel-Ausbeute aus der Vorsaison noch einmal überbieten. Der auch höherklassig erfahrene Angreifer weckte Begehrlichkeiten, doch bleibt Türkiyemspor mindestens über die kommende Saison erhalten.

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Von seinem Umfeld erhält seit seinem Wechsel nämlich im Vergleich zu seine vorherigen Stationen einen besonders positiven Beistand: "Diese Unterstützung weiß ich sehr zu schätzen – und genau das war für mich ein entscheidender Grund, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern." Aufstiegsrennen noch lange nicht entschieden Stetige sportliche Weiterentwicklung dürfte auch Ayan überzeugen, sich langfristig in den Reihen der Essener niederzulassen. Nicht zuletzt die derzeitige Tabellenführung zeigt dem dem Torjäger auf, dass sich etwas bei Türkiyemspor entwickelt. "Ich persönlich bin überzeugt davon, dass dieser Verein in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen und sich weiterentwickeln wird. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas aufzubauen, das langfristig über die aktuelle Situation hinausgeht."