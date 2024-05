„Ich habe selten so eine bittere Niederlage erlebt“ – Poing hadert mit vergebenen Chancen

„Ich habe selten eine so bittere Niederlage erlebt“, brachte es Joachim Schimkus nach der A-Klassenpartie der Fußball-Frauen des TSV Poing gegen die SG Gartenstadt Trudering/München-Ost auf den Punkt. Der TSV-Trainer sah ein deutliches Chancenplus auf der Seite seiner Mannschaft. „Wir hätten allein in der ersten Hälfte mit 5:1 führen müssen“, meinte Schimkus. Da nur Jennifer Pfleiderer (32.) traf, gingen die Poingerinnen mit einem 1:2-Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel verhinderten die gegnerische Torfrau oder das Aluminium ein mögliches Ausgleichstor der Blau-Gelben. Stattdessen bauten die Gäste ihre Führung aus (57.). Der erneute Anschlusstreffer durch Katharina Gattner (89.) kam zu spät. „Es war ein sehr frustrierendes Erlebnis, das wir nun erst mal verarbeiten müssen“, zeigte sich Coach Schimkus nach dem Abpfiff geknickt. (fhg)