ERDINGER Weißbier: 14 Tore annulliert - 15 Kästen Erdinger nun futsch?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen der Frauen in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Nina Hallischafsky hat sich an die Spitze der Torjägerinnen der A-Klassen geschoben. Sie profitiert vom Rückzug zweier Teams aus der A-Klasse 02, wodurch vierzehn Tore der vorherigen Führenden, Lena Kiermeir, annulliert wurden. Zudem hat sie am Wochenende im Spiel gegen den SV Untermenzing II einen Vierer-Pack erzielt. Sie steht nun bei 24 Treffern.

Die große Verliererin im Rennen um die 15 Kästen Erdinger ist Lena Kiermeir. Lange sah es so aus, als wäre sie uneinholbar, doch jetzt ist sie durch die vierzehn annullierten Tore auf den zweiten Platz gerutscht. Dazu gab es am Wochenende eine klare 1:6-Pleite im Top-Spiel gegen den Tabellenführer SV München Laim, bei der sie nur einen Treffer für ihre Mannschaft erzielen konnte. Kann sie es in den verbleibenden Spielen wieder nach oben schaffen?