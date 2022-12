Ibrahima Traoré kehrt zum Legendenspiel in den Borussia-Park zurück. – Foto: Borussia Mönchengladbach

Ibo Traoré kommt jetzt doch zum Legendenspiel nach Gladbach Sieben Jahre lang spielte Ibo Traoré für Borussia. Nun kehrt er wie viele andere zurück – zum Legendenspiel am Samstag. Was er dafür alles abgesagt hat.

Ibo Traoré hatte eigentlich schon abgesagt für das Legendenspiel der Borussen. Er hat am Wochenende einen extrem vollen Terminkalender. Für „Canal Plus Africa“ sollte er nachmittags das WM-Spiel um Platz drei kommentieren, zudem hatte er vor sechs Monaten Tickets für das Konzert seines Lieblingskünstlers Damso in Paris am Samstagabend geschenkt bekommen. „Aber nach einem Telefonat mit Borussias Scouting-Chef Steffen Korell habe ich entschieden, alles abzusagen und nach Gladbach zu kommen. Ich liebe Borussia und will den Legendenkick nicht verpassen“, sagt Traoré im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ein weiterer guter Grund für sein Umdenken: Sohn Jalen. „Er hat bis heute nicht akzeptiert, dass ich nicht mehr Fußball spiele. Wenn wir jetzt WM schauen, sagt er immer: Papa, warum spielst du nicht? Ich sage dann: Ich arbeite jetzt für das Fernsehen. Aber er sagt dann: Du bist Fußballer. Jetzt kann ich wieder auflaufen. Ich spiele auch für ihn“, sagt Traoré. Er war sieben Jahre lang Borusse, von 2014 bis 2021, 132 Spiele hat er in dieser Zeit für Borussia Mönchengladbach gemacht (elf Tore, 18 Assists). Er lebte dort, wo früher der Bökelberg war. Mit Blick in jene Kuhle, in der einst gespielt wurde, also mitten im Herzen des Klubs über den er sagt: „Dort habe ich meine beste Zeit als Fußballer gehabt.“ Während seiner Zeit in Gladbach spielte Borussia dreimal in der Champions League und zweimal in der Europa League. Lucien Favre holte ihn vom VfB Stuttgart wegen seiner Unberechenbarkeit auf dem Flügel, die Traoré aber vor allem unter André Schubert und später Dieter Hecking auslebte. Unvergessen sind seine Tore im Arjen-Robben-Style bei Hertha BSC in Berlin und gegen Bayer Leverkusen, als er von rechts nach innen zog und den Ball dann ins lange Eck zirkelte. Hecking bedauerte stets die Verletzungsanfälligkeit des Dribblers.