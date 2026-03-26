Hutzi ist wieder da! »Ich helfe einem Freund in einer Notlage« Michael Hutzler, Interimstrainer des FC Eintracht Bamberg, im FuPa-Interview zu seinem Comeback an der Linie von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Gleich voll dabei! "Hutzi" gibt's nur in Vollgas-Modus. – Foto: Sascha Dorsch

Es ist fast schon kitschig - aber vor allem ein Beleg dafür, dass es im harten Fußballgeschäft doch noch menschlich zugeht. Nachdem sich der FC Eintracht Bamberg und sein langjähriger Trainer Jan Gernlein getrennt hatten und der Regionalliga-Absteiger auf der Suche nach einer Übergangslösung war, erinnerte sich Vorstandssprecher Sascha Dorsch an seinen Freund und Weggefährten Michael Hutzler. "Hutzi" hatte eigentlich seine Trainerkarriere beendet. Eigentlich. Der 56-Jährige im FuPa-Interview...

Im Herbst 2025 hast Du offiziell Dein Karriereende als Trainer verkündet. "Es kann nichts mehr kommen, was mich noch reizen würde, deshalb ist es genug!", so Deine Begrüdung damals gegenüber FuPa. Warum dann nun Dein neuerliches Engagement beim FC Eintracht Bamberg?

Mich reizt, dass ich Sascha Dorsch, einen klasse Menschen, in einer Notlage helfen kann. Und dass ich dem FC Eintracht Bamberg in einer schwierigen Situation ein bisschen zurückgeben kann. Die fünf Jahre, die ich bei den Domreitern erleben durfte, waren überragend. Du hast bei den Domreitern mit zwei Aufstiegen mehr oder weniger Legenden-Status. Hast Du nicht Angst davor, diesen mit einer zweiten Amtszeit zunicht zu machen? Warum schmeckt eine aufgewärmte Suppe in diesem Fall?

Davor hab ich überhaupt keine Angst. Fußball ist keine Einbahnstraße und natürlich kann auch ein Rückschlag kommen. Aber darum geht’s hier auch gar nicht. Der FC und sein Trainer Jan Gernlein haben sich getrennt und dann hat Sascha Dorsch einen Trainer gesucht, der kurzfristig aushilft. Mir geht es darum, zu helfen. Und wenn's nicht optimal läuft, dann ist es halt so. Ich habe beim FC Eintrach auch keinen Legenden-Status. Im Verein gab es so viele super-klasse Trainer, die mehr geleistet haben als ich.

Deine Aushilfe ist bis Sommer beschränkt: Was muss passieren, dass Du länger an der FC-Linie stehst?

Mein letzter Arbeitstag ist der 16.. Mai. Ich versuche, bis dahin alles für den FC zu geben und die Kaderplanung für die neue Saison zu unterstützen. Ein zusätzliches Team sucht schon einen neuen Trainer für die neue Saison. Es ging ja alles brutal schnell. Nur drei Tage nach dem offiziellen Aus von Jan Gernlein warst Du schon zurück. Was ist in dieser kurzen Zeit passiert? Wie hat die Familie darauf reagiert?

So etwas Spontanes machst du nur, wenn dich handelnde Personen wie Sascha Dorsch fragen (lacht). Ich bin am Samstag angerufen worden, am Montag haben wir uns getroffen und am Dienstag habe ich das erste Training geleitet. Meine Frau hat mich natürlich sofort unterstützt. Und meinen Kids hat's sowieso gefallen, dass ich wieder kurzzeitig beim FC was mache.