"OVER and OUT": Hutzi beendet Trainerkarriere - und tippt Spieltag

Er ist ein Kind der Bayernliga Nord! Michael Hutzler hat an der Linie von Jahn Forchheim, dem FC Eintracht Bamberg, der DJK Ammerthal, des ATSV Erlangen und der DJK Don Bosco Bamberg nicht nur als Trainer einen positiv bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch als Mensch. Umso mehr schmerzt es, dass "Hutzi" nicht mehr zurückkehren wird: "Ich hatte eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit auf fast allen meinen Stationen und dabei soll es auch so bleiben. Es kann nichts mehr kommen, was mich noch reizen würde, deshalb ist es genug!"

Der 56-Jährige beendet somit seine Trainerkarriere offiziell. Ruhig war es um ihn in Sachen Fußball bereits seit seinem Ende in Wildensorg im Mai 2024 geworden. Und diese Ruhe hat er immer mehr zu genießen gelernt - u.a. war er zuletzt in den USA unterwegs. "Für mich war es wichtig, selbst entscheiden zu können, wann Schluss ist - und das konnte ich", verdeutlich der sympathische Familienmensch. Er ergänzt unmissverständlich: "OVER and OUT!" Dass er nicht mehr mitmischt im aktiven Alltagsgeschäft, heißt aber nicht, dass ihn die Bayernliga Nord nicht mehr interessiert. Weil u.a. Bernd Eigner und Sascha Dorsch zu seinen Freunden zählen, ist er immer noch mittendrin statt nur dabei - aber eher in der Beobachterrolle. Und aus dieser heraus tippt das "Kind der Bayernliga Nord" den 17. Spieltag... Spielfrei: ASV Cham Freitag

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Derby! Weiden vs. Regensburg liest und hört sich immer geil an! Und wenn man die Tabelle ansieht, trennen Platz 3 und unsen aktuellen Rang 11 nur sechs Punkte. Schritt für Schritt werden wir die letzten 5 Spiele vor der Winterpause angehen, und davon jedes so teuer wie möglich machen. Unsere Marschroute: Wer uns schlagen will, muss verdammt viel investieren." Personal: Nur die Langzeitverletzten bereiten weiterhin Sorge. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Nach zwei Siegen in Folge wollen wir unsere kleine Serien weiter ausbauen. Wir erwarten ein hitziges und kampfbetontes Spiel in Weiden. Dort herrscht immer eine besondere Atmosphäre - gerade am Freitagabend unter Flutlicht. Da gibt's kaum etwas Schöneres..." Personal: Mario Baldauf und Martin Sautner müssen weiterhin passen. Hutzis Tipp: 2:1 - "weil sich Weiden mit seinem hohen Auswärtssieg in Coburg viel Motivation und Selbstvertrauen geholt hat und mit Sicherheit daheim jetzt nachlegen will".

Seine intensivste Zeit erlebte "Hutzi" bei der Bamberger Eintracht. – Foto: Andreas Roith

Samstag

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln DJK Gebenbach Gebenbach 14:00 PUSH

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Nachdem sich am Morgen des vergangenen Spieltages auch noch Max Hering krank abgemeldet hatte, sind wir mit einem arg dezimierten Kader nach Cham gefahren. Dann mussten auch noch zwei Spieler frühzeitig ausgewechselt werden. Nichtsdestotrotz haben es die Jungs gut gemacht, aber dennoch haben wir verloren. Momentan bekommen wir schön auf die Fresse! Aber wir wussten, dass eine solche Phasen kommen wird. Wir hoffen vor Gebenbach einfach nur, dass sich noch einige Spieler fit melden. Die, die da sind, müssen und werden an die Leistungsgrenze gehen. Wir geben uns sicher nicht vorab geschlagen!" Personal: Der FSV geht am Stock. Marco Weber, Max Hering, Jan Koch, Simon Klug, Jonas Köstler und Lukas Zieglmeier fallen verletzungsbedingt sicher aus. Zudem sind einige Spieler krank, weshalb deren Einsatz fraglich ist. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Am nächsten Spieltag werden wir bei einem starken Aufsteiger erneut maximal gefordert werden. Trotz der guten Serie hat das vergangene Spiel gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner bereit sein müssen, maximal zu leiden und voll da zu sein. Dies wird auch am Samstag extrem wichtig sein, sodass wir mit Zählbarem zurückkehren werden. Die Jungs haben die Woche gut und hart gearbeitet. Das zeigt uns, dass sie es verstanden haben und weiter hungrig bleiben wollen." Personal: Fatih Boynuegrioglu fällt weiterhin aus. Hinter Dominik Späth steht ein Fragezeichen, während David Vidovic kehrt zurück. Hutzis Tipp: 3:1 - "Stadeln spielt aus meiner Sicht eine klasse Saison bisher. Auch wenn sie die vergangenen Spiele geschwächelt haben, finde ich, dass sie es außerordentlich machen. Der erste Höhenflug als Aufsteiger ist vorbei, sie sind jetzt wieder geerdet und wissen die Manni-Tugenden bestimmt gut umzusetzten."

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach vier Wochen ohne Heimspiel freuen wir uns endlich wieder in unserem Wohnzimmer und vor eigenem Anhang spielen zu können. Mit dem ATSV Erlangen bekommen wir es dabei mit einer richtig guten Truppe zu tun, die mit Lukas Markert einen Topspieler, dessen Kreise es einzuengen gilt, in ihren Reihen hat. Wenn wir wieder die Galligkeit und die geistige Frische wie in der zweiten Halbzeit in Neudrossenfeld auf den Platz bekommen, können wir auf jeden Fall mindestens einen Punkt in Hof behalten." Personal: Julius Kinder (Außenbandriss) und Daniel Pavlov (Kreuzbandriss) fallen definitiv aus. Dazu gibt's der Jahreszeit geschuldet einige kränkelnde Spieler Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Weil wir gegen einen gleichwertigen Gegner spielen, gehe ich davon aus, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird. Durch die Jahreszeit sind die Plätze tief, sodass es wohl nur über den Kampf geht. Hof zu analysieren ist für uns relativ einfach, weil sie immer gegen unseren nächsten Gegner gespielt haben. Dass es dennoch auf der Grünen Au nicht einfach wird, dürfte jeder wissen." Personal: Wie überall einige krankheitsbedingte Fragezeichen. Hutzi Tipp: 1:2 - "Erlangen stellt als Mannschaft und Trainer hier das bessere Team. Der ATSV fährt einen Auswärtsdreier ein - auch wenn man auf der Grünen Au nicht leicht Punkte mitnimmt".

Sa., 01.11.2025, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II Würzburger FV WürzburgerFV 16:00 live PUSH