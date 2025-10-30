"OVER and OUT": Hutzi beendet Trainerkarriere - und tippt Spieltag

Er ist ein Kind der Bayernliga Nord! Michael Hutzler hat an der Linie von Jahn Forchheim, dem FC Eintracht Bamberg, der DJK Ammerthal, des ATSV Erlangen und der DJK Don Bosco Bamberg nicht nur als Trainer einen positiv bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch als Mensch. Umso mehr schmerzt es, dass "Hutzi" nicht mehr zurückkehren wird: "Ich hatte eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit auf fast allen meinen Stationen und dabei soll es auch so bleiben. Es kann nichts mehr kommen, was mich noch reizen würde, deshalb ist es genug!"
Der 56-Jährige beendet somit seine Trainerkarriere offiziell. Ruhig war es um ihn in Sachen Fußball bereits seit seinem Ende in Wildensorg im Mai 2024 geworden. Und diese Ruhe hat er immer mehr zu genießen gelernt - u.a. war er zuletzt in den USA unterwegs. "Für mich war es wichtig, selbst entscheiden zu können, wann Schluss ist - und das konnte ich", verdeutlich der sympathische Familienmensch. Er ergänzt unmissverständlich: "OVER and OUT!"
Dass er nicht mehr mitmischt im aktiven Alltagsgeschäft, heißt aber nicht, dass ihn die Bayernliga Nord nicht mehr interessiert. Weil u.a. Bernd Eigner und Sascha Dorsch zu seinen Freunden zählen, ist er immer noch mittendrin statt nur dabei - aber eher in der Beobachterrolle. Und aus dieser heraus tippt das "Kind der Bayernliga Nord" den 17. Spieltag...
Spielfrei: ASV Cham
Freitag
Michael Riester (Trainer, Weiden): "Derby! Weiden vs. Regensburg liest und hört sich immer geil an! Und wenn man die Tabelle ansieht, trennen Platz 3 und unsen aktuellen Rang 11 nur sechs Punkte. Schritt für Schritt werden wir die letzten 5 Spiele vor der Winterpause angehen, und davon jedes so teuer wie möglich machen. Unsere Marschroute: Wer uns schlagen will, muss verdammt viel investieren."
Personal: Nur die Langzeitverletzten bereiten weiterhin Sorge.
Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Nach zwei Siegen in Folge wollen wir unsere kleine Serien weiter ausbauen. Wir erwarten ein hitziges und kampfbetontes Spiel in Weiden. Dort herrscht immer eine besondere Atmosphäre - gerade am Freitagabend unter Flutlicht. Da gibt's kaum etwas Schöneres..."
Personal: Mario Baldauf und Martin Sautner müssen weiterhin passen.
Hutzis Tipp: 2:1 - "weil sich Weiden mit seinem hohen Auswärtssieg in Coburg viel Motivation und Selbstvertrauen geholt hat und mit Sicherheit daheim jetzt nachlegen will".
Samstag
Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Nachdem sich am Morgen des vergangenen Spieltages auch noch Max Hering krank abgemeldet hatte, sind wir mit einem arg dezimierten Kader nach Cham gefahren. Dann mussten auch noch zwei Spieler frühzeitig ausgewechselt werden. Nichtsdestotrotz haben es die Jungs gut gemacht, aber dennoch haben wir verloren. Momentan bekommen wir schön auf die Fresse! Aber wir wussten, dass eine solche Phasen kommen wird. Wir hoffen vor Gebenbach einfach nur, dass sich noch einige Spieler fit melden. Die, die da sind, müssen und werden an die Leistungsgrenze gehen. Wir geben uns sicher nicht vorab geschlagen!"
Personal: Der FSV geht am Stock. Marco Weber, Max Hering, Jan Koch, Simon Klug, Jonas Köstler und Lukas Zieglmeier fallen verletzungsbedingt sicher aus. Zudem sind einige Spieler krank, weshalb deren Einsatz fraglich ist.
Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Am nächsten Spieltag werden wir bei einem starken Aufsteiger erneut maximal gefordert werden. Trotz der guten Serie hat das vergangene Spiel gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner bereit sein müssen, maximal zu leiden und voll da zu sein. Dies wird auch am Samstag extrem wichtig sein, sodass wir mit Zählbarem zurückkehren werden. Die Jungs haben die Woche gut und hart gearbeitet. Das zeigt uns, dass sie es verstanden haben und weiter hungrig bleiben wollen."
Personal: Fatih Boynuegrioglu fällt weiterhin aus. Hinter Dominik Späth steht ein Fragezeichen, während David Vidovic kehrt zurück.
Hutzis Tipp: 3:1 - "Stadeln spielt aus meiner Sicht eine klasse Saison bisher. Auch wenn sie die vergangenen Spiele geschwächelt haben, finde ich, dass sie es außerordentlich machen. Der erste Höhenflug als Aufsteiger ist vorbei, sie sind jetzt wieder geerdet und wissen die Manni-Tugenden bestimmt gut umzusetzten."
Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach vier Wochen ohne Heimspiel freuen wir uns endlich wieder in unserem Wohnzimmer und vor eigenem Anhang spielen zu können. Mit dem ATSV Erlangen bekommen wir es dabei mit einer richtig guten Truppe zu tun, die mit Lukas Markert einen Topspieler, dessen Kreise es einzuengen gilt, in ihren Reihen hat. Wenn wir wieder die Galligkeit und die geistige Frische wie in der zweiten Halbzeit in Neudrossenfeld auf den Platz bekommen, können wir auf jeden Fall mindestens einen Punkt in Hof behalten."
Personal: Julius Kinder (Außenbandriss) und Daniel Pavlov (Kreuzbandriss) fallen definitiv aus. Dazu gibt's der Jahreszeit geschuldet einige kränkelnde Spieler
Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Weil wir gegen einen gleichwertigen Gegner spielen, gehe ich davon aus, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird. Durch die Jahreszeit sind die Plätze tief, sodass es wohl nur über den Kampf geht. Hof zu analysieren ist für uns relativ einfach, weil sie immer gegen unseren nächsten Gegner gespielt haben. Dass es dennoch auf der Grünen Au nicht einfach wird, dürfte jeder wissen."
Personal: Wie überall einige krankheitsbedingte Fragezeichen.
Hutzi Tipp: 1:2 - "Erlangen stellt als Mannschaft und Trainer hier das bessere Team. Der ATSV fährt einen Auswärtsdreier ein - auch wenn man auf der Grünen Au nicht leicht Punkte mitnimmt".
Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Unser Ziel gegen den Würzburger FV ist es, von Beginn an druckvoll und mit höchster Intensität zu spielen. Es ist mir wichtig, dass wir unser Positionsspiel und unser Zweikampfverhalten weiter verbessern."
Personal: Volodymyr Kharabara, Henrik Heid (beide Sehnenverletzung), Jakob Krauß, Fabian Ziegler (beide Muskelverletzung), Maurice Merkl und Hong-Lac Loung-Thanh (beide Sprunggelenksverletzung) müssen zuschauen.
Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Wir fahren selbstbewusst nach Regensburg. Der Jahn hat von den vergangenen fünf Spielen nur eines verloren – das zeigt ihre aktuelle Form. Aber wir wollen wieder mehr auf uns schauen und weniger auf den Gegner. Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir dort bestehen. Der Sieg in Stadeln tut der Mannschaft sichtlich gut. Es war schade, dass wir zuletzt spielfrei hatten, aber die Pause kam unseren angeschlagenen Spielern zugute. Unsere Erwartungshaltung ist klar: Wir nehmen den Abstiegskampf an. Wir kämpfen bis zum Umfallen – für jeden Ball, für jeden Zweikampf, für jeden Meter. Und wir fahren nach Regensburg, um drei Punkte zu holen."
Personal: Gleich drei Spieler sind zurück im Mannschaftstraining: Hendrik Hansen, Fabio Gobbo und Sebastien Döring. Simon Schäffer, Fabio Hock, Louis Reinhart, Noa Zuljevic und Maximilian Perez Hintermeier fallen hingegen weiter aus. Nun kommt auch noch Samuel Röthlein dazu.
Hutzis Tipp: 1:1 - "weil es für beide darum geht, auf keinen Fall das Spiel zu verlieren."
Sonntag
Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Wir gehen die Partie wie jede andere an und werden versuchen, unser Spiel zu verbessern und uns weiterentwickeln. Wir spielen gegen einen Gegner, der sehr zweikampfstark und taktisch sehr diszipliniert mit und ohne Ball ist."
Personal: Iwinosa Uhuns ist neu auf der Ausfallliste.
Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Ingolstadt hat zuletzt vor allem Zuhause sehr gut performt und ihre offensive Wucht sowie spielerische Klasse gezeigt, wenn man sie denn lässt. Nach dem blutleeren Derby gegen Hof gab es diese Woche deutliche Worte und jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Geredet wurde also genug, entscheidend sind jedoch die Taten. Ich bin gespannt..."
Personal: Mikel Seiter steht wieder zur Verfügung.
Hutzis Tipp: 1:2 - "Ich drücke meinem ehemaligen Trainerkollegen Andi Baumer die Daumen und glaube, dass Neudrossenfeld gegen die junge Mannschaft aus Ingolstadt etwas mitnehmen kann - auch wenn es sicher kein einfaches Auswärtsspiel ist"
Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Coburg ist sehr unangenehm zu bespielen. Dieses Spiel wird absolut kein Selbstverläufer. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich wollen wir - gerade vor heimischen Publikum - der Partie unseren Stempel aufdrücken. Ich hoffe, wir können unseren Matchplan wie gegen Kornburg wieder umsetzen."
Personal: Die nasskalten Temperaturen fordern weitere Opfer: Marlon Misetic und Elias Schumm sind krank. Kapitän Alex Braun musste wegen seiner Ischiasprobleme wiederum kürzer treten. Zudem gibt es einige weitere Fragezeichen.
Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Nach zwei derben Niederlagen haben wir nun die ehrenvolle Aufgabe, beim Tabellenführer anzutreten. Dort wollen wir uns natürlich keineswegs verstecken und ein gutes Spiel abliefern. Und klar: Wir wollen auch einen Punkt oder mehr mitnehmen."
Personal: Lars Schilling, Adrian Guhling, Domenic Lauerbach, Norik Höhn, Lucas Jacob, Maximilian Kling und Julius Kaul sind verletzt.
Hutzis Tipp: 3:1 - "Der Tabellenführer, der eine prima Saison spielt und sich nach zwei Niederlagen mit dem Sieg gegen Kornburg wieder gefangen hat, gewinnt."
Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Wir haben in Gebenbach unter wirklich schwierigen Bedingungen ein starkes Spiel gemacht. Über weite Strecken waren wir stabil, mutig und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Am Ende steht man trotzdem mit leeren Händen da – wieder wegen einer kleinen Unachtsamkeit und weil wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt haben. Das ist schade, weil die Jungs sich für ihre Leistung eigentlich hätten belohnen müssen. Jetzt freuen wir uns auf den Abschluss der Hinrunde – und das ist für uns mit dem Duell gegen Eltersdorf definitiv ein Highlight. Wenn man sieht, wo wir herkommen und gegen wen wir jetzt antreten dürfen, zeigt das, welchen Weg die Mannschaft gegangen ist."
Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommt der gesperrte Luca Ruiu hinzu.
Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Gegen Bamberg haben wir den letzten Punch vermissen lassen und deswegen den Kürzeren gezogen. Am Ende wäre ein Unentschieden auch gerecht gewesen, aber so ist der Fußball. Es braucht keiner denken, dass so eine Leistung wie gegen Bamberg problemlos gegen Großschwarzenlohe reicht. Genau diese letzten drei bis fünf Prozent entscheiden es am Ende in dieser Liga. Deshalb brauchst du Top-Leistungen, egal ob der Gegner unten drin ist oder oben steht.“
Personal: Definitiv fehlen werden die Langzeitverletzten Kevin Bär und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Weiterhin angeschlagen ist Manfred Strobel. Dafür steht Geremi Perera nach seiner Verletzung bei der Nationalmannschaft wieder zur Verfügung, und auch der in den letzten Spielen angeschlagene Valantis Floros ist wieder dabei. Darüber hinaus gibt es einige kleinere Fragezeichen.
Hutzis Tipp: 0:2 - "weil Eltersdorf für mich nach dem durchwachsenen Start eine klasse Runde spielt, weil sie ein klasse Team haben und ich davon überzeugt bin, dass sie bis zum Schluss oben dabei sind".
Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Für uns war der Sieg in Eltersdorf enorm wichtig. Zum einen, um auf Tuchfühlung zu den Führenden zu bleiben. Zum anderen, weil es natürlich Mut gibt für die nächsten Spiele, wenn du beim Tabellenführer ohne Gegentor gewinnst. Diesen Flow wollen wir mitnehmen. Gegen Kornburg wird das alles andere als leicht. Das ist ein Team, das sehr viele gute Einzelspieler hat. Für uns wird es wesentlich sein, das eigene Tor zu schützen und alles zu tun, dass sich die Kornburger daran die Zähne ausbeißen. Offensiv haben wir viel Qualität und werden dann auch zu Chancen kommen."
Personal: Simon Kollmer kuriert weiterhin seinen Kreuzbandriss aus.
Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir haben weiter Probleme, tiefstehende Gegner zu knacken. Wir haben Neumarkt 90 Minuten zwar mit einer ordentlichen Spielanlage bearbeitet, waren aber vorne zu harmlos und bei Kontern zweimal zu anfällig. Bamberg ist im Aufwind, defensiv sehr stabil und ein schwerer Gegner. Da sie offensiv aber auch was anbieten werden, wird es ein offener Schlagabtausch."
Personal: Nur Justin Kussmann (muskuläre Probleme) muss zuschauen.
Hutzis Tipp: 2:0 - "weil FC Eintracht Bamberg mein Herzensverein ist und ich von der Mannschaft und dem Verein mehr als überzeugt bin. Mit dem Sieg in Eltersdorf haben sie gezeigt, dass sie auch heuer wieder oben mitspielen werden."