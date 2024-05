Hutthurm - wer sonst? Titelverteidigung nach Pokal-Spektakel

Der SV Hutthurm wird immer mehr zum Pokalexperten. Dem Titel 2023 und dem darauffolgenden Ingolstadt-Highlight folgt die Verteidigung des Pokals in diesem Jahr. Das Finale gegen Bezirksliga-Kollegen SV Garham in Kirchberg vorm Wald vor 600 Zuschauern war dabei genau das, was man sich unter einem Endspiel vorstellt. Die formellen Gastgeber zeigten Moral, holten einen 0:2-Rückstand auf. Dann allerdings wurde Eldan Ramovic zum Helden...

"Der Sieg ist verdient, weil wir effektiver waren. Aber es ist jetzt nicht so, dass nicht auch Garham hätte gewinnen können", arbeitet Krenn heraus. Sein Gegenüber Jonas Moser, der Spielertrainer des Bezirksliga-Aufsteigers kam nicht um Einsatz, formuliert es da schon etwas harter: "Scheiße gelaufen. Wir waren die bessere Mannschaft." Folgend zählt er mehrere Alu-Treffer auf. "Wir sind nach dem 2:0 zurückgekommen. Und im Gegensatz zu Hutthurm, das nur mit langen Bällen agiert hat, haben wir Fußball gespielt."

Alles in allem sei man nach der Niederlage im Finale im Lager des SV Garham "riesig enttäuscht". Und Jonas Moser betont, dass der 2. Platz "sehr, sehr weh" tue. Und der SV Hutthurm? Was ist dieser Erfolg im Saisonfinale, in dem es für Pecher & Co. im Titelrennen noch um alles geht, wert? "1000 Euro", antwortet Albert Krenn lapidar. Diese Summe bekommt der Sieger als Preisgeld.