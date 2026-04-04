Hummetroth vor "enorm wichtigem Auswärtsspiel"

Der SV Hummetroth gastiert am Montag in Waldgirmes. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Hummetroth. Die Erleichterung war groß: Mit dem 1:0-Sieg beim VfB Marburg (Tabellenelfter) landete der SV Hummetroth einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Damit stehen die Odenwälder in der Hessenliga zwar weiterhin auf dem Abstiegsrelegationsplatz 13, vergrößerten aber den Abstand nach unten.

„Die Jungs haben hart gearbeitet und am Ende verdient gewonnen“, bewertete Hummetroths Trainer Denis Streker. Nun wartet am Ostermontag auf seine Elf ein „enorm wichtiges Auswärtsspiel“ gegen einen direkten Konkurrenten. Der SC Waldgirmes steht mit vier Punkten Rückstand auf die Odenwälder auf Platz 15. Zuletzt mussten die Mittelhessen am Donnerstagabend nach sieben Punkten aus drei Spielen eine 0:3-Niederlage gegen den FSV Fernwald hinnehmen.

Eigentlich wäre auch der SV Hummetroth am Gründonnerstag im Einsatz gewesen. Das Spiel bei der U21 des SV Darmstadt 98 wurde jedoch wegen Umbauarbeiten auf dem Platz des Nachwuchsleistungszentrums abgesagt und auf den 29. April verlegt. Dort tragen die „kleinen Lilien“ ihre Heimspiele aus.

Gegen Waldgirmes erwartet Streker ein umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Aber: „Sie sind eine gute Mannschaft, die auch ordentlich Fußball spielt“, sagt der Trainer. Von seinen Spielern fordert er: „Wir benötigen die gleiche Mentalität wie in Marburg, den gleichen Zusammenhalt und die gleiche Energie auf dem Platz.“ Hierfür stehen den Hummetröthern bis auf Felix Metzler, Wassilios Temirtzidis und Paul Heinrich alle Spieler zur Verfügung.

Nicht wegen der Icon League: Darum fehlten Yilmaz und Wüst

Fragezeichen gibt es weiterhin um zwei Winterneuzugänge: Top-Torjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst wechselten im Januar vom FC Eddersheim in den Odenwald. Yilmaz ist nach wie vor der beste Torjäger der Hessenliga und erzielte bereits 23 Tore in dieser Saison – aber noch keins für den neuen Verein. Er und Wüst fehlten zuletzt im Kader. Stattdessen machten sie woanders auf sich aufmerksam: Beide spielen für das Team „DNA Athletics“ in der Icon League, einer deutschen Hallenfußball‑Kleinfeldliga, die 2024 von Toni Kroos und dem Streamer Elias Nerlich gegründet wurde. Und am Samstag, als Hummetroth den wichtigen Sieg in Marburg feierte, kickten Wüst und Yilmaz statt im SVH-Dress für eine Auswahl von "Find the Pro" im Testspiel gegen die U19 von FSV Mainz 05.

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Streker dementierte einen Zusammenhang: „Es waren rein sportliche Gründe und hatte mit der Icon League nichts zu tun.“ Ob Yilmaz und Wüst gegen den SC Waldgirmes wieder im Kader des SV Hummetroth stehen, „werde man sehen“. Auch am Montag überschneidet sich die Hessenliga wieder mit einem Spieltag der "Icon League". Das war bereits bei einem anderen Verein ein Problem gewesen: Weil Wüst und Yilmaz die Teilnahme an diesem Format den Hessenliga-Spielen prinzipiell vorziehen, hatte sich ihr ehemaliger Verein, der FC Eddersheim, im Winter von den beiden getrennt.