Hülsen verpflichtet Drittliga-Spieler!

– Foto: Sven Leifer

Der SV Vorwärts Hülsen besitzt gute Chancen auf den Sprung in die Landesliga. Dafür wappnet er sich mit einem Akteur, der aktuell noch im Profifußball aktiv ist.

Am heutigen Mittwoch verkündete der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen den Transfer des aktuell noch beim Drittligisten TSV Havelse aktiven Jannik Jaeschke. Zukünftig wird er sich in wesentlich niedrigeren Gefilden bewegen. „Ich komme langsam in ein Alter, wo man vielleicht nicht mehr Profifußball spielt, daher geht es für mich darum, den Aufwand ein wenig herunterzufahren und trotzdem noch ambitionierten Amateurfußball zu spielen", erklärte der flexibel einsetzbare Offensivakteur seinen Wechsel.

Die vergangenen acht Spielzeiten verbrachte Jaeschke beim TSV Havelse. Dabei absolvierte er insgesamt 205 Pflichtspiele, 37 davon in der 3. Liga. Dementsprechend wird der 32-Jährige in Hülsen direkt eine Führungsrolle einnehmen. Abzuwarten bleibt, in welcher Liga er sich zukünftig aufhalten wird. Aktuell belegt der SVV Rang zwei in der Bezirksliga Lüneburg III, hat aber gegenüber Spitzenreiter Oyten noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand und besitzt daher die etwas bessere Ausgangslage im Aufstiegsrennen.