Hülsen erobert die Tabellenführung Arbeitssieg in Sottrum von FuPa Lüneburg · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Vorwärts Hülsen besitzt im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Lüneburg III die beste Ausgangsposition. Am Donnerstagabend veredelte er sie nochmals, indem durch einen Erfolg beim TV Sottrum die Rückkehr an die Tabellenspitze gelang.

Dabei erwiesen sich die noch abstiegsgefährdeten Hausherren als ein keineswegs einfach zu bespielender Gegner. Dennoch fand der SVV Lösungen und nutzte zwei seiner Chancen. Der wenig später ausscheidende Tjare Müller erzielte in der 37. Minute das 0:1. Nach einer Stunde legte Felix Wolf nach, womit die Partie entschieden war.