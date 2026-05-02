Hülsen erobert die Tabellenführung

Der SV Vorwärts Hülsen besitzt im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Lüneburg III die beste Ausgangsposition. Am Donnerstagabend veredelte er sie nochmals, indem durch einen Erfolg beim TV Sottrum die Rückkehr an die Tabellenspitze gelang.
Dabei erwiesen sich die noch abstiegsgefährdeten Hausherren als ein keineswegs einfach zu bespielender Gegner. Dennoch fand der SVV Lösungen und nutzte zwei seiner Chancen. Der wenig später ausscheidende Tjare Müller erzielte in der 37. Minute das 0:1. Nach einer Stunde legte Felix Wolf nach, womit die Partie entschieden war.
Beide Mannschaften werden sich übrigens am letzten Spieltag wiedersehen. Möglicherweise zur Meisterfeier des SV Vorwärts Hülsen, der die Tabelle aktuell mit zwei Punkten Vorsprung auf Oyten anführt, aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Am morgigen Sonntag kommt es zum Duell der beiden Topteams. Parallel tritt Sottrum in Riede an und kann sich mit einem Sieg deutlich von der Abstiegszone distanzieren.