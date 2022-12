Hubschrauber-Einsatz beim Türkgücü-Turnier: Arzt wird eingeflogen Fußballspieler kugelt sich die Schulter aus

Heuer war Türkgücü Erding wieder in gewohnter Umgebung zu Weihnachten: in der Semptsporthalle. Und zu einer kuriosen „Weihnachtsgeschichte“ kam es auch.

Erding – Weil ein verfügbarer Notarzt in der unmittelbaren Umgebung an Weihnachten eine Rarität ist, musste einer per Hubschrauber eingeflogen werden: Im Gruppenspiel zwischen Türkgücü und dem SV Istiklal München (0:1) kugelte sich ein Gästespieler die Schulter aus. Es kam ein Krankenwagen – und eben ein Helikopter. Die Schulter wurde wieder eingerenkt und der Notarzt flog wieder zurück. Dem Spieler ging’s wieder gut, er blieb nach seiner Behandlung weiter in der Halle und verfolgte sein Team von der Tribüne aus – bis ins Finale.

Im Endspiel unterlag Istiklal München in einem spannenden Spiel dem FC Fürstenried nach Siebenmeterschießen. Und zwar ein bisschen wie bei einem Argentinien-Spiel: Erst gaben die Fürstenrieder eine 2:0-Führung aus der Hand, dann behielten sie am Siebenmeterpunkt aber die Nerven.