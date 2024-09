Der HSV Langenfeld darf sich Derbysieger nennen. – Foto: Peter Teinovic

HSV Langenfeld macht gegen den SSV Berghausen die Tore Die Langenfelder gewinnen das Derby in der Bezirksliga 3:0, obwohl die Berghausener lange das Heft des Handelns in der Hand haben. Aber der Favorit trifft. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 HSV Langenf. Berghausen

Der SSV Berghausen hat sich im Derby bei Favorit HSV Langenfeld lange gut geschlagen, in der ersten Halbzeit das Heft des Handelns gar fest in den eigenen Händen gehabt. Doch letztlich agierte das Team von Trainer Ralf Dietrich in der Verteidigung zu nachlässig. Dadurch verlor der Aufsteiger bei der Auswahl von Coach Heiko Schornstein ein Spiel, das er nicht hätte verlieren müssen, mit 0:3 (0:2). So wurden aus dem Applaus für das couragierte Auftreten keine Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Fr., 06.09.2024, 19:45 Uhr HSV Langenfeld HSV Langenf. SSV Berghausen Berghausen 3 0 Abpfiff Ein wenig konsterniert stand Dietrich nach Abpfiff auf dem Kunstrasen. Die Hände hatte er in den Hosentaschen. Seine Elf hatte es zuvor nicht geschafft, sich zu belohnen und dann verdient verloren. „Leider haben wir unser Defensivverhalten nicht in den Griff gekriegt“, sagte er. In den ersten 45 Minuten machte seine Elf ein richtig gutes Spiel, hatte mehr Anteile, die im Ansatz insgesamt besseren Tormöglichkeiten und traf etwa sogar nach einer Ecke durch Phillip Wenzel einmal. Der Treffer wurde jedoch wohl wegen eines Schubsers nicht gegeben. Der HSV verlegte sich derweil notgedrungen vermehrt aufs schnelle Umschalten. „Wir haben uns einlullen und unnötig unter Druck setzen lassen“, urteilte Schornstein.

Langenfelder machen die Tore Doch die Gastgeber machten eben das, was Berghausen nicht gelang: die Tore. Ahmed El Morabiti setzte sich in der elften Minute am Strafraum durch, wurde am Eindringen in die Box aber auch kaum gehindert und blieb vor dem Gehäuse eiskalt. „Da sind wir nicht konsequent genug und viel zu weit weg“, bemängelte Dietrich. Und nach einer halben Stunde baute Severin Krayer die Führung sogar aus, indem er bei einem Konter zwei Verteidiger stehen ließ und das Spielgerät sehenswert an Schlussmann Louis Christopher vorbei in den rechten Winkel schlenzte (33.). Das Pausenergebnis gab den Verlauf der Partie nicht wieder, Schornstein sprach von zeitweisem Glück.