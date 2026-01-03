HStM Oberhausen, Tag zwei: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen steht an. In vier Gruppen spielen 18 Mannschaften um den Einzug in die Endrunde. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, FuPa.tv sowie einem Livestream. Klickt euch gerne rein.
Gruppe 5: SuS 21 Oberhausen, TB Oberhausen, SV Concordia Oberhausen, Grün-Weiß Holten
Gruppe 6: Spvgg Sterkrade-Nord, SC Buschhausen 1912, SG Osterfeld, Sportfreunde 06 Sterkrade, U.D. Espanol 82
Gruppe 7: SC 1920 Oberhausen, TSV Safakspor Oberhausen, SG Oberhausen 92, Blau-Weiß Lirich
Gruppe 8: SpVgg Sterkrade 06/07, Glück-Auf Sterkrade, Post SV Oberhausen, SV Adler Osterfeld, SC Eintracht Oberhausen
Gruppe 5
So., 04.01.26 10:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - TB Oberhausen 1889
So., 04.01.26 10:12 Uhr SV Concordia Oberhausen - Grün-Weiß Holten
Gruppe 6
So., 04.01.26 10:24 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SC Buschhausen 1912
So., 04.01.26 10:36 Uhr SG Osterfeld - Sportfreunde 06 Sterkrade
Gruppe 5
So., 04.01.26 10:48 Uhr TB Oberhausen 1889 - SV Concordia Oberhausen
Gruppe 6
So., 04.01.26 11:00 Uhr U.D. Espanol 82 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 04.01.26 11:12 Uhr SC Buschhausen 1912 - SG Osterfeld
Gruppe 5
So., 04.01.26 11:24 Uhr SV Concordia Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Gruppe 6
So., 04.01.26 11:36 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - U.D. Espanol 82 Oberhausen
So., 04.01.26 11:48 Uhr SG Osterfeld - Spvgg Sterkrade-Nord
Gruppe 5
So., 04.01.26 12:00 Uhr Grün-Weiß Holten - TB Oberhausen 1889
Gruppe 6
So., 04.01.26 12:12 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SC Buschhausen 1912
So., 04.01.26 12:24 Uhr U.D. Espanol 82 Oberhausen - SG Osterfeld
Gruppe 5
So., 04.01.26 12:36 Uhr SuS 21 Oberhausen - Grün-Weiß Holten
Gruppe 6
So., 04.01.26 12:48 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde 06 Sterkrade
So., 04.01.26 13:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - U.D. Espanol 82 Oberhausen
Gruppe 7
So., 04.01.26 14:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen
So., 04.01.26 14:12 Uhr SG Oberhausen 92 - Blau-Weiß Oberhausen-Lirich
Gruppe 8
So., 04.01.26 14:24 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Glück-Auf Sterkrade
So., 04.01.26 14:36 Uhr Post SV Oberhausen - SV Adler Osterfeld
Gruppe 7
So., 04.01.26 14:48 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - SG Oberhausen 92
Gruppe 8
So., 04.01.26 15:00 Uhr SC Eintracht Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 04.01.26 15:12 Uhr Glück-Auf Sterkrade - Post SV Oberhausen
Gruppe 7
So., 04.01.26 15:24 Uhr SG Oberhausen 92 - SC 1920 Oberhausen
Gruppe 8
So., 04.01.26 15:36 Uhr SV Adler Osterfeld - SC Eintracht Oberhausen
So., 04.01.26 15:48 Uhr Post SV Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
Gruppe 7
So., 04.01.26 16:00 Uhr Blau-Weiß Oberhausen-Lirich - TSV Safakspor Oberhausen
Gruppe 8
So., 04.01.26 16:12 Uhr SV Adler Osterfeld - Glück-Auf Sterkrade
So., 04.01.26 16:24 Uhr SC Eintracht Oberhausen - Post SV Oberhausen
Gruppe 7
So., 04.01.26 16:36 Uhr SC 1920 Oberhausen - Blau-Weiß Oberhausen-Lirich
Gruppe 8
So., 04.01.26 16:48 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Adler Osterfeld
So., 04.01.26 17:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen
