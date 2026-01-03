 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der Ball rollt bei der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen.
Der Ball rollt bei der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen. – Foto: Markus Becker

HStM Oberhausen, Tag zwei: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Mit 18 Mannschaften startet Tag zwei der Hallenstadtmeisterschaft in Oberhausen. Wir liefern euch Ticker, Tore, FuPa.tv und einen Stream.

HStM Oberhausen
Arm. Kloster
Sterkr.-Nord
Sterk. 06/07
SC Oberhaus.

Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen steht an. In vier Gruppen spielen 18 Mannschaften um den Einzug in die Endrunde. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, FuPa.tv sowie einem Livestream. Klickt euch gerne rein.

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

So läuft Tag zwei der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen

>>> Hier geht es zum Livestream

Gruppe 5: SuS 21 Oberhausen, TB Oberhausen, SV Concordia Oberhausen, Grün-Weiß Holten

Gruppe 6: Spvgg Sterkrade-Nord, SC Buschhausen 1912, SG Osterfeld, Sportfreunde 06 Sterkrade, U.D. Espanol 82

Gruppe 7: SC 1920 Oberhausen, TSV Safakspor Oberhausen, SG Oberhausen 92, Blau-Weiß Lirich

Gruppe 8: SpVgg Sterkrade 06/07, Glück-Auf Sterkrade, Post SV Oberhausen, SV Adler Osterfeld, SC Eintracht Oberhausen

>>> Alle News zur HStM Oberhausen

Das ist der Spielplan

Gruppe 5
So., 04.01.26 10:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - TB Oberhausen 1889
So., 04.01.26 10:12 Uhr SV Concordia Oberhausen - Grün-Weiß Holten

Gruppe 6
So., 04.01.26 10:24 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SC Buschhausen 1912
So., 04.01.26 10:36 Uhr SG Osterfeld - Sportfreunde 06 Sterkrade

Gruppe 5
So., 04.01.26 10:48 Uhr TB Oberhausen 1889 - SV Concordia Oberhausen

Gruppe 6
So., 04.01.26 11:00 Uhr U.D. Espanol 82 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 04.01.26 11:12 Uhr SC Buschhausen 1912 - SG Osterfeld

Gruppe 5
So., 04.01.26 11:24 Uhr SV Concordia Oberhausen - SuS 21 Oberhausen

Gruppe 6
So., 04.01.26 11:36 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - U.D. Espanol 82 Oberhausen
So., 04.01.26 11:48 Uhr SG Osterfeld - Spvgg Sterkrade-Nord

Gruppe 5
So., 04.01.26 12:00 Uhr Grün-Weiß Holten - TB Oberhausen 1889

Gruppe 6
So., 04.01.26 12:12 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SC Buschhausen 1912
So., 04.01.26 12:24 Uhr U.D. Espanol 82 Oberhausen - SG Osterfeld

Gruppe 5
So., 04.01.26 12:36 Uhr SuS 21 Oberhausen - Grün-Weiß Holten

Gruppe 6
So., 04.01.26 12:48 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde 06 Sterkrade
So., 04.01.26 13:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - U.D. Espanol 82 Oberhausen

Gruppe 7
So., 04.01.26 14:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen
So., 04.01.26 14:12 Uhr SG Oberhausen 92 - Blau-Weiß Oberhausen-Lirich

Gruppe 8
So., 04.01.26 14:24 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Glück-Auf Sterkrade
So., 04.01.26 14:36 Uhr Post SV Oberhausen - SV Adler Osterfeld

Gruppe 7
So., 04.01.26 14:48 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - SG Oberhausen 92

Gruppe 8
So., 04.01.26 15:00 Uhr SC Eintracht Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 04.01.26 15:12 Uhr Glück-Auf Sterkrade - Post SV Oberhausen

Gruppe 7
So., 04.01.26 15:24 Uhr SG Oberhausen 92 - SC 1920 Oberhausen

Gruppe 8
So., 04.01.26 15:36 Uhr SV Adler Osterfeld - SC Eintracht Oberhausen
So., 04.01.26 15:48 Uhr Post SV Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07

Gruppe 7
So., 04.01.26 16:00 Uhr Blau-Weiß Oberhausen-Lirich - TSV Safakspor Oberhausen

Gruppe 8
So., 04.01.26 16:12 Uhr SV Adler Osterfeld - Glück-Auf Sterkrade
So., 04.01.26 16:24 Uhr SC Eintracht Oberhausen - Post SV Oberhausen

Gruppe 7
So., 04.01.26 16:36 Uhr SC 1920 Oberhausen - Blau-Weiß Oberhausen-Lirich

Gruppe 8
So., 04.01.26 16:48 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Adler Osterfeld
So., 04.01.26 17:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen

