HStM Oberhausen, Tag eins: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Mit vier Gruppe und 18 Mannschaften startet Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen. Wir sind für euch live in der Halle.

HStM Oberhausen
Arm. Kloster
Sterkr.-Nord
Sterk. 06/07
SC Oberhaus.

Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen steht an. In vier Gruppen spielen 18 Mannschaften um den Einzug in die Endrunde. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, FuPa.tv sowie einem Livestream. Klickt euch gerne rein.

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

So läuft Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen

>>> Hier geht es zum Livestream

Gruppe 1: Schwarz-Weiß Alstaden, SV Sarajevo Oberhausen, DJK Adler Oberhausen, PSV Oberhausen

Gruppe 2: Sportfreunde Königshardt, VfR Oberhausen, FC Italia Oberhausen, Hobby-Liga 78, FC Bosporus Oberhausen

Gruppe 3: DJK Arminia Lirich, FC Sterkrade 72, RSV Glückauf Klosterhardt, Rot-Weiß Oberhausen II

Gruppe 4: DJK Arminia Klosterhardt, 1. FC Hirschkamp, Hibernia Alstaden, FC Avista Oberhausen, FC Internationale Oberhausen

>>> Alle News zur HStM Oberhausen

Das ist der Spielplan

Gruppe 1
Sa., 03.01.26 10:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Sarajevo Oberhausen
Sa., 03.01.26 10:12 Uhr PSV Oberhausen - DJK Adler Oberhausen

Gruppe 2
Sa., 03.01.26 10:24 Uhr Sportfreunde Königshardt - VfR 08 Oberhausen
Sa., 03.01.26 10:36 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - Hobby-Liga Oberhausen 78

Gruppe 1
Sa., 03.01.26 10:48 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - PSV Oberhausen

Gruppe 2
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - Sportfreunde Königshardt
Sa., 03.01.26 11:12 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Italia Oberhausen 2021

Gruppe 1
Sa., 03.01.26 11:24 Uhr PSV Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden

Gruppe 2
Sa., 03.01.26 11:36 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - FC Bosporus Oberhausen
Sa., 03.01.26 11:48 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - Sportfreunde Königshardt

Gruppe 1
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen

Gruppe 2
Sa., 03.01.26 12:12 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - VfR 08 Oberhausen
Sa., 03.01.26 12:24 Uhr FC Bosporus Oberhausen - FC Italia Oberhausen 2021

Gruppe 1
Sa., 03.01.26 12:36 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Adler Oberhausen

Gruppe 2
Sa., 03.01.26 12:48 Uhr Sportfreunde Königshardt - Hobby-Liga Oberhausen 78
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Bosporus Oberhausen

Gruppe 3
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - FC Sterkrade 72
Sa., 03.01.26 14:12 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - RW Oberhausen II

Gruppe 4
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Hirschkamp
Sa., 03.01.26 14:36 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - Hibernia Alstaden

Gruppe 3
Sa., 03.01.26 14:48 Uhr FC Sterkrade 72 - RSV Glückauf Klosterhardt

Gruppe 4
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr FC Avista Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt
Sa., 03.01.26 15:12 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Internationale Oberhausen 2023

Gruppe 3
Sa., 03.01.26 15:24 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - DJK Arminia Lirich 1920

Gruppe 4
Sa., 03.01.26 15:36 Uhr Hibernia Alstaden - FC Avista Oberhausen
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - DJK Arminia Klosterhardt

Gruppe 3
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr RW Oberhausen II - FC Sterkrade 72

Gruppe 4
Sa., 03.01.26 16:12 Uhr Hibernia Alstaden - 1. FC Hirschkamp
Sa., 03.01.26 16:24 Uhr FC Avista Oberhausen - FC Internationale Oberhausen 2023

Gruppe 3
Sa., 03.01.26 16:36 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - RW Oberhausen II

Gruppe 4
Sa., 03.01.26 16:48 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Hibernia Alstaden
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Avista Oberhausen

