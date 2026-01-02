HStM Oberhausen, Tag eins: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen steht an. In vier Gruppen spielen 18 Mannschaften um den Einzug in die Endrunde. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, FuPa.tv sowie einem Livestream. Klickt euch gerne rein.

Gruppe 2: Sportfreunde Königshardt, VfR Oberhausen, FC Italia Oberhausen, Hobby-Liga 78, FC Bosporus Oberhausen

Gruppe 3: DJK Arminia Lirich, FC Sterkrade 72, RSV Glückauf Klosterhardt, Rot-Weiß Oberhausen II

Gruppe 4: DJK Arminia Klosterhardt, 1. FC Hirschkamp, Hibernia Alstaden, FC Avista Oberhausen, FC Internationale Oberhausen

Das ist der Spielplan

Gruppe 1

Sa., 03.01.26 10:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Sarajevo Oberhausen

Sa., 03.01.26 10:12 Uhr PSV Oberhausen - DJK Adler Oberhausen



Gruppe 2

Sa., 03.01.26 10:24 Uhr Sportfreunde Königshardt - VfR 08 Oberhausen

Sa., 03.01.26 10:36 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - Hobby-Liga Oberhausen 78



Gruppe 1

Sa., 03.01.26 10:48 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - PSV Oberhausen



Gruppe 2

Sa., 03.01.26 11:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - Sportfreunde Königshardt

Sa., 03.01.26 11:12 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Italia Oberhausen 2021



Gruppe 1

Sa., 03.01.26 11:24 Uhr PSV Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden



Gruppe 2

Sa., 03.01.26 11:36 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - FC Bosporus Oberhausen

Sa., 03.01.26 11:48 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - Sportfreunde Königshardt



Gruppe 1

Sa., 03.01.26 12:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen



Gruppe 2

Sa., 03.01.26 12:12 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - VfR 08 Oberhausen

Sa., 03.01.26 12:24 Uhr FC Bosporus Oberhausen - FC Italia Oberhausen 2021



Gruppe 1

Sa., 03.01.26 12:36 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Adler Oberhausen



Gruppe 2

Sa., 03.01.26 12:48 Uhr Sportfreunde Königshardt - Hobby-Liga Oberhausen 78

Sa., 03.01.26 13:00 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Bosporus Oberhausen



Gruppe 3

Sa., 03.01.26 14:00 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - FC Sterkrade 72

Sa., 03.01.26 14:12 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - RW Oberhausen II



Gruppe 4

Sa., 03.01.26 14:24 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Hirschkamp

Sa., 03.01.26 14:36 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - Hibernia Alstaden



Gruppe 3

Sa., 03.01.26 14:48 Uhr FC Sterkrade 72 - RSV Glückauf Klosterhardt



Gruppe 4

Sa., 03.01.26 15:00 Uhr FC Avista Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt

Sa., 03.01.26 15:12 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Internationale Oberhausen 2023



Gruppe 3

Sa., 03.01.26 15:24 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - DJK Arminia Lirich 1920



Gruppe 4

Sa., 03.01.26 15:36 Uhr Hibernia Alstaden - FC Avista Oberhausen

Sa., 03.01.26 15:48 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - DJK Arminia Klosterhardt



Gruppe 3

Sa., 03.01.26 16:00 Uhr RW Oberhausen II - FC Sterkrade 72



Gruppe 4

Sa., 03.01.26 16:12 Uhr Hibernia Alstaden - 1. FC Hirschkamp

Sa., 03.01.26 16:24 Uhr FC Avista Oberhausen - FC Internationale Oberhausen 2023



Gruppe 3

Sa., 03.01.26 16:36 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - RW Oberhausen II



Gruppe 4

Sa., 03.01.26 16:48 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Hibernia Alstaden

Sa., 03.01.26 17:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Avista Oberhausen

____

____

