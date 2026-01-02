HStM Oberhausen, Tag eins: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen steht an. In vier Gruppen spielen 18 Mannschaften um den Einzug in die Endrunde. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, FuPa.tv sowie einem Livestream. Klickt euch gerne rein.
>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.
Gruppe 1: Schwarz-Weiß Alstaden, SV Sarajevo Oberhausen, DJK Adler Oberhausen, PSV Oberhausen
Gruppe 2: Sportfreunde Königshardt, VfR Oberhausen, FC Italia Oberhausen, Hobby-Liga 78, FC Bosporus Oberhausen
Gruppe 3: DJK Arminia Lirich, FC Sterkrade 72, RSV Glückauf Klosterhardt, Rot-Weiß Oberhausen II
Gruppe 4: DJK Arminia Klosterhardt, 1. FC Hirschkamp, Hibernia Alstaden, FC Avista Oberhausen, FC Internationale Oberhausen
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 10:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Sarajevo Oberhausen
Sa., 03.01.26 10:12 Uhr PSV Oberhausen - DJK Adler Oberhausen
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 10:24 Uhr Sportfreunde Königshardt - VfR 08 Oberhausen
Sa., 03.01.26 10:36 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - Hobby-Liga Oberhausen 78
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 10:48 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - PSV Oberhausen
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - Sportfreunde Königshardt
Sa., 03.01.26 11:12 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Italia Oberhausen 2021
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 11:24 Uhr PSV Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 11:36 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - FC Bosporus Oberhausen
Sa., 03.01.26 11:48 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - Sportfreunde Königshardt
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 12:12 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - VfR 08 Oberhausen
Sa., 03.01.26 12:24 Uhr FC Bosporus Oberhausen - FC Italia Oberhausen 2021
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 12:36 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Adler Oberhausen
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 12:48 Uhr Sportfreunde Königshardt - Hobby-Liga Oberhausen 78
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Bosporus Oberhausen
Gruppe 3
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - FC Sterkrade 72
Sa., 03.01.26 14:12 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - RW Oberhausen II
Gruppe 4
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Hirschkamp
Sa., 03.01.26 14:36 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - Hibernia Alstaden
Gruppe 3
Sa., 03.01.26 14:48 Uhr FC Sterkrade 72 - RSV Glückauf Klosterhardt
Gruppe 4
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr FC Avista Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt
Sa., 03.01.26 15:12 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Internationale Oberhausen 2023
Gruppe 3
Sa., 03.01.26 15:24 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - DJK Arminia Lirich 1920
Gruppe 4
Sa., 03.01.26 15:36 Uhr Hibernia Alstaden - FC Avista Oberhausen
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - DJK Arminia Klosterhardt
Gruppe 3
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr RW Oberhausen II - FC Sterkrade 72
Gruppe 4
Sa., 03.01.26 16:12 Uhr Hibernia Alstaden - 1. FC Hirschkamp
Sa., 03.01.26 16:24 Uhr FC Avista Oberhausen - FC Internationale Oberhausen 2023
Gruppe 3
Sa., 03.01.26 16:36 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - RW Oberhausen II
Gruppe 4
Sa., 03.01.26 16:48 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Hibernia Alstaden
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Avista Oberhausen
