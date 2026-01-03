 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
A-Ligist VfL Hörde (in Blau) hat Landesligist Hombrucher SV rausgekegelt.
A-Ligist VfL Hörde (in Blau) hat Landesligist Hombrucher SV rausgekegelt. – Foto: David Zimmer

HSM Dortmund LIVE: Wer komplettiert die finale Zwischenrunde?

40. Hallen-Stadtmeisterschaft in Dortmund

HSM Dortmund
Türkspor Dortmund
SuS Oespel
TuS Rahm
TSC Dortmund

36 Mannschaften sind noch im Rennen um die begehrten zwölf Plätze in der Endrunde, die in der Helmut-Körnig-Halle am 9./10. Januar stattfindet. In vier Hallen werden am Wochenende jeweils drei Tickets ausgespielt. Am Sonntag kommt es zur finalen Zwischenrunde.

Dafür haben sich gestern folgende 12 Mannschaften qualifiziert:

SV Westrich (BL), Westfalia Huckarde (BL), TuS Hannibal (LL), RW Barop (KLA), VfL Hörde (KLA), FC Sarajevo-Bosna (BL), TV Brechten (BL), RW Balikesirspor (KLA), ASC 09 Dortmund (OL), Mengede 08/20 (BL), BV Teutonia Lanstrop (KLA), BV Westfalia Wickede (KLA).

Am heutigen Samstag kämpfen 24 Mannschaften um 12 weitere Plätze für die finale Zwischenrunde. Die 24 verbliebenen Teams spielen am Sonntag in acht Gruppen die zwölf Endrundenteilnehmer aus. Der Modus sieht am Ende "zwölf Finalspiele" um den Endrundeneinzug vor, wobei die Gruppen-1. und Gruppen-2. zwei Chancen erhalten.

FuPa Westfalen ist für euch heute ab 15.30 Uhr am Ball.

Der Spielplan am Samstag:

Gruppe Brackel

Heute, 15:30 Uhr
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
TuS Rahm
TuS RahmTuS Rahm
3
1
Abpfiff
Kirchhörder SC... - TuS Rahm

Heute, 16:20 Uhr
Sportfreunde Sölderholz
Sportfreunde SölderholzSölderholz
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
4
3
Abpfiff
Sölderholz - Kirchhörder SC...

Heute, 17:20 Uhr
TuS Rahm
TuS RahmTuS Rahm
Sportfreunde Sölderholz
Sportfreunde SölderholzSölderholz
17:20
TuS Rahm - Sölderholz

Heute, 15:55 Uhr
Dortmunder Löwen
Dortmunder LöwenDortmunder Löwen
SV Körne
SV KörneSV Körne
2
1
Abpfiff
Dortmunder Löwe... - SV Körne

Heute, 16:55 Uhr
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
Dortmunder Löwen
Dortmunder LöwenDortmunder Löwen
0
0
SV Brackel 06 - Dortmunder Löwe...

Heute, 17:45 Uhr
SV Körne
SV KörneSV Körne
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
17:45
SV Körne - SV Brackel 06

Die Gruppensieger qualifizieren sich für die finale Zwischenrunde am Sonntag. Zudem folgt ein Duell der Gruppenzweiten, woraus sich der Sieger ebenfalls qualifiziert!

Gruppe Brügmann

Heute, 15:30 Uhr
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
1
3
Abpfiff
FC Brünninghaus... - Hörder SC

Heute, 16:20 Uhr
Westfalia Dortmund
Westfalia DortmundWestfalia Dortmund
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
5
3
Abpfiff
Westfalia Dortm... - FC Brünninghaus...

Heute, 17:20 Uhr
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
Westfalia Dortmund
Westfalia DortmundWestfalia Dortmund
17:20
Hörder SC - Westfalia Dortm...

Heute, 15:55 Uhr
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
DJK TuS Körne
DJK TuS KörneDJK TuS Körne
6
0
Abpfiff
VfR Sölde - DJK TuS Körne

Heute, 16:55 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
0
1
TuS Eichlinghof... - VfR Sölde

Heute, 17:45 Uhr
DJK TuS Körne
DJK TuS KörneDJK TuS Körne
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
17:45
DJK TuS Körne - TuS Eichlinghof...

Gruppe Huckarde

Heute, 15:30 Uhr
TuS Eving Lindenhorst
TuS Eving LindenhorstTuS Eving-L.
SV Urania Lütgendortmund
SV Urania LütgendortmundUrania Lütg.
0
0
Abpfiff
TuS Eving-L. - Urania Lütg.

Heute, 16:20 Uhr
FC Wellinghofen 83
FC Wellinghofen 83Wellinghofen
TuS Eving Lindenhorst
TuS Eving LindenhorstTuS Eving-L.
3
5
Abpfiff
Wellinghofen - TuS Eving-L.

Heute, 17:20 Uhr
SV Urania Lütgendortmund
SV Urania LütgendortmundUrania Lütg.
FC Wellinghofen 83
FC Wellinghofen 83Wellinghofen
17:20
Urania Lütg. - Wellinghofen

Heute, 15:55 Uhr
SuS Oespel-Kley
SuS Oespel-KleySuS Oespel
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
2
0
Abpfiff
SuS Oespel - BW Huckarde

Heute, 16:55 Uhr
TuS Holzen-Sommerberg
TuS Holzen-SommerbergTuS Holzen-Sommerberg
SuS Oespel-Kley
SuS Oespel-KleySuS Oespel
0
0
TuS Holzen-Somm... - SuS Oespel

Heute, 17:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
TuS Holzen-Sommerberg
TuS Holzen-SommerbergTuS Holzen-Sommerberg
17:45
BW Huckarde - TuS Holzen-Somm...

Gruppe Kreuzstraße

Heute, 15:30 Uhr
Eving Selimiye Spor
Eving Selimiye SporEving Selimiye Spor
Rot-Weiß Germania 11/67 Westerfilde-Bodelschwingh
Rot-Weiß Germania 11/67 Westerfilde-BodelschwinghRW Germania
0
0
Abpfiff
Eving Selimiye ... - RW Germania

Heute, 16:20 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Eving Selimiye Spor
Eving Selimiye SporEving Selimiye Spor
7
1
Abpfiff
BSV Schüren - Eving Selimiye ...

Heute, 17:20 Uhr
Rot-Weiß Germania 11/67 Westerfilde-Bodelschwingh
Rot-Weiß Germania 11/67 Westerfilde-BodelschwinghRW Germania
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
17:20
RW Germania - BSV Schüren

Heute, 15:55 Uhr
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
Lokomotive Lütgendortmund 2020
Lokomotive Lütgendortmund 2020Lok Lütgedor
7
2
Abpfiff
FC Roj - Lok Lütgedor

Heute, 16:55 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
0
0
K.F. Sharri - FC Roj

Heute, 17:45 Uhr
Lokomotive Lütgendortmund 2020
Lokomotive Lütgendortmund 2020Lok Lütgedor
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
17:45
Lok Lütgedor - K.F. Sharri

redAutor