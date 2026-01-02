 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FLVW Dortmund

HSM Dortmund: ASC rettet sich in finale Zwischenrunde - Türkspor raus

40. Hallen-Stadtmeisterschaft in Dortmund

48 Mannschaften sind in der Zwischenrunde noch im Rennen um die begehrten zwölf Plätze in der Endrunde, die in der Helmut-Körnig-Halle am 9./10. Januar stattfindet.

In vier Hallen werden am Wochenende jeweils drei Tickets ausgespielt. Insbesondere in der Halle Brügmann wird es hochspannend, wenn Oberligist Türkspor Dortmund, Westfalenligist FC Brünninghausen, Landesligist TuS Eichlinghofen und der designierte Bezirksliga-Aufsteiger Westfalia Dortmund aufeinander treffen.

Der Modus ist wieder mal recht komplex. Am Freitag und Samstag kommen die 16 Gruppensieger sowie acht Gruppenzweite weiter. Die 24 verbliebenen Teams spielen am Sonntag in acht Gruppen die zwölf Endrundenteilnehmer aus. Der Modus sieht am Ende "zwölf Finalspiele" um den Endrundeneinzug vor, wobei die Gruppen-1. und Gruppen-2. zwei Chancen erhalten.

FuPa Westfalen hält für euch heute ab 17.30 Uhr alle Ergebnisse zeitnah bereit.

Der Spielplan am Freitag:

Halle Brackel

Gestern, 17:30 Uhr
Hombrucher SV
Hombrucher SVHombrucher SV
DJK Sportfreunde Nette
DJK Sportfreunde NetteSF Nette
4
1
Hombrucher SV - SF Nette

Gestern, 18:20 Uhr
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
Hombrucher SV
Hombrucher SVHombrucher SV
3
3
SV Westrich - Hombrucher SV

Gestern, 19:20 Uhr
DJK Sportfreunde Nette
DJK Sportfreunde NetteSF Nette
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
1
9
SF Nette - SV Westrich

Westrich qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 17:55 Uhr
SG Alem. Scharnhorst
SG Alem. ScharnhorstSG Alem. Scharnhorst
VfL Hörde
VfL HördeVfL Hörde
2
2
SG Alem. Scharn... - VfL Hörde

Gestern, 18:55 Uhr
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
SG Alem. Scharnhorst
SG Alem. ScharnhorstSG Alem. Scharnhorst
3
0
Westfalia Hucka... - SG Alem. Scharn...

Gestern, 19:45 Uhr
VfL Hörde
VfL HördeVfL Hörde
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
1
2
VfL Hörde - Westfalia Huckarde

Huckarde qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 20:20 Uhr
Hombrucher SV
Hombrucher SVHombrucher SV
VfL Hörde
VfL HördeVfL Hörde
5
n.E.
6

Hörde qualifiziert sich für Sonntag.

Halle Brügmann

Gestern, 17:30 Uhr
Sportfreunde Ay Yildiz Derne
Sportfreunde Ay Yildiz DerneSF Ay Yildiz
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
0
7
Abpfiff
SF Ay Yildiz - TuS Hannibal

Gestern, 18:20 Uhr
FC Sarajevo-Bosna Dortmund
FC Sarajevo-Bosna DortmundFC Sarajevo
Sportfreunde Ay Yildiz Derne
Sportfreunde Ay Yildiz DerneSF Ay Yildiz
5
1
Abpfiff
FC Sarajevo - SF Ay Yildiz

Gestern, 19:20 Uhr
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
FC Sarajevo-Bosna Dortmund
FC Sarajevo-Bosna DortmundFC Sarajevo
4
4
Abpfiff
TuS Hannibal - FC Sarajevo

Hannibal qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 17:55 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
Rot-Weiß Barop
Rot-Weiß BaropRW Barop
1
3
Abpfiff
Türkspor Dortmu... - RW Barop

Gestern, 18:55 Uhr
SpVg Berghofen
SpVg BerghofenSV Berghofen
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
1
7
Abpfiff
SV Berghofen - Türkspor Dortmu...

Gestern, 19:45 Uhr
Rot-Weiß Barop
Rot-Weiß BaropRW Barop
SpVg Berghofen
SpVg BerghofenSV Berghofen
8
0
Abpfiff
RW Barop - SV Berghofen

Barop qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 20:20 Uhr
FC Sarajevo-Bosna Dortmund
FC Sarajevo-Bosna DortmundFC Sarajevo
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
4
2
Abpfiff

Sandzak qualifiziert sich für Sonntag.

Halle Huckarde

Gestern, 17:30 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Dorstfelder SC 09
Dorstfelder SC 09Dorstfeld 09
1
2
Abpfiff
ASC 09 Dortmund... - Dorstfeld 09

Gestern, 18:20 Uhr
TV Brechten
TV BrechtenTV Brechten
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
3
4
Abpfiff
TV Brechten - ASC 09 Dortmund...

Gestern, 19:20 Uhr
Dorstfelder SC 09
Dorstfelder SC 09Dorstfeld 09
TV Brechten
TV BrechtenTV Brechten
0
2
Abpfiff
Dorstfeld 09 - TV Brechten

Brechten qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 17:55 Uhr
Rot-Weiß Balikesirspor
Rot-Weiß BalikesirsporRW Balikesir
FC Sandzak Dortmund
FC Sandzak DortmundFC Sandzak
4
3
Abpfiff
RW Balikesir - FC Sandzak

Gestern, 18:55 Uhr
SC Osmanlispor
SC OsmanlisporSC Osmanlispor
Rot-Weiß Balikesirspor
Rot-Weiß BalikesirsporRW Balikesir
2
4
Abpfiff
SC Osmanlispor - RW Balikesir

Gestern, 19:45 Uhr
FC Sandzak Dortmund
FC Sandzak DortmundFC Sandzak
SC Osmanlispor
SC OsmanlisporSC Osmanlispor
4
2
Abpfiff
FC Sandzak - SC Osmanlispor

Balikesir qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 20:20 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
FC Sandzak Dortmund
FC Sandzak DortmundFC Sandzak
5
1
Abpfiff

ASC qualifiziert sich für Sonntag.

Halle Kreuzstraße

Gestern, 17:30 Uhr
ÖSG Viktoria Dortmund
ÖSG Viktoria DortmundÖSG Dortmund
BV Viktoria Kirchderne
BV Viktoria KirchderneBVKirchderne
1
3
Abpfiff
ÖSG Dortmund - BVKirchderne

Gestern, 18:20 Uhr
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
ÖSG Viktoria Dortmund
ÖSG Viktoria DortmundÖSG Dortmund
7
0
Abpfiff
Mengede08/20 - ÖSG Dortmund

Gestern, 19:20 Uhr
BV Viktoria Kirchderne
BV Viktoria KirchderneBVKirchderne
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
2
4
Abpfiff
BVKirchderne - Mengede08/20

Mengede qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 17:55 Uhr
BV Westfalia Wickede
BV Westfalia WickedeBV Westfalia Wickede
FC Dortmund 18
FC Dortmund 18FC Dortmund
7
2
Abpfiff
BV Westfalia Wi... - FC Dortmund

Gestern, 18:55 Uhr
BV Teutonia Lanstrop
BV Teutonia LanstropBV Lanstrop
BV Westfalia Wickede
BV Westfalia WickedeBV Westfalia Wickede
4
0
Abpfiff
BV Lanstrop - BV Westfalia Wi...

Gestern, 19:45 Uhr
FC Dortmund 18
FC Dortmund 18FC Dortmund
BV Teutonia Lanstrop
BV Teutonia LanstropBV Lanstrop
1
4
Abpfiff
FC Dortmund - BV Lanstrop

Lanstrop qualifiziert sich für Sonntag.

Gestern, 20:20 Uhr
BV Viktoria Kirchderne
BV Viktoria KirchderneBVKirchderne
BV Westfalia Wickede
BV Westfalia WickedeBV Westfalia Wickede
3
n.E.
5
Abpfiff

Wickede qualifiziert sich für Sonntag.

Aufrufe: 02.1.2026, 16:00 Uhr
