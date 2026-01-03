HSM Dortmund: Diese 24 Mannschaften kämpfen um den Endrunden-Einzug

36 Mannschaften sind noch im Rennen um die begehrten zwölf Plätze in der Endrunde, die in der Helmut-Körnig-Halle am 9./10. Januar stattfindet. In vier Hallen werden am Wochenende jeweils drei Tickets ausgespielt. Am Sonntag kommt es zur finalen Zwischenrunde.

Dafür haben sich gestern folgende 12 Mannschaften qualifiziert:

SV Westrich (BL), Westfalia Huckarde (BL), TuS Hannibal (LL), RW Barop (KLA), VfL Hörde (KLA), FC Sarajevo-Bosna (BL), TV Brechten (BL), RW Balikesirspor (KLA), ASC 09 Dortmund (OL), Mengede 08/20 (BL), BV Teutonia Lanstrop (KLA), BV Westfalia Wickede (KLA).

Am heutigen Samstag kämpfen 24 Mannschaften um 12 weitere Plätze für die finale Zwischenrunde. Die 24 verbliebenen Teams spielen am Sonntag in acht Gruppen die zwölf Endrundenteilnehmer aus. Der Modus sieht am Ende "zwölf Finalspiele" um den Endrundeneinzug vor, wobei die Gruppen-1. und Gruppen-2. zwei Chancen erhalten.

FuPa Westfalen ist für euch heute ab 15.30 Uhr am Ball.

UPDATE 19 Uhr:

Diese 12 Mannschaften haben sich heute qualifiziert:

SF Sölderholz (KLA), SV Brackel 06 (LL), Dortmunder Löwen (BL), Westfalia Dortmund (KLA), VfR Sölde (BL), TuS Eichlinghofen (LL), TuS Eving-Lindenhorst (KLA), SuS Oespel-Kley (KLA), DJK BW Huckarde (KLA), BSV Schüren (WL), KF Sharri (BL), FC Roj (LL).