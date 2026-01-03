 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
A-Ligist VfL Hörde (in Blau) hat Landesligist Hombrucher SV rausgekegelt.
A-Ligist VfL Hörde (in Blau) hat Landesligist Hombrucher SV rausgekegelt. – Foto: David Zimmer

HSM Dortmund: Diese 24 Mannschaften kämpfen um den Endrunden-Einzug

40. Hallen-Stadtmeisterschaft in Dortmund

36 Mannschaften sind noch im Rennen um die begehrten zwölf Plätze in der Endrunde, die in der Helmut-Körnig-Halle am 9./10. Januar stattfindet. In vier Hallen werden am Wochenende jeweils drei Tickets ausgespielt. Am Sonntag kommt es zur finalen Zwischenrunde.

Dafür haben sich gestern folgende 12 Mannschaften qualifiziert:

SV Westrich (BL), Westfalia Huckarde (BL), TuS Hannibal (LL), RW Barop (KLA), VfL Hörde (KLA), FC Sarajevo-Bosna (BL), TV Brechten (BL), RW Balikesirspor (KLA), ASC 09 Dortmund (OL), Mengede 08/20 (BL), BV Teutonia Lanstrop (KLA), BV Westfalia Wickede (KLA).

Am heutigen Samstag kämpfen 24 Mannschaften um 12 weitere Plätze für die finale Zwischenrunde. Die 24 verbliebenen Teams spielen am Sonntag in acht Gruppen die zwölf Endrundenteilnehmer aus. Der Modus sieht am Ende "zwölf Finalspiele" um den Endrundeneinzug vor, wobei die Gruppen-1. und Gruppen-2. zwei Chancen erhalten.

UPDATE 19 Uhr:

Diese 12 Mannschaften haben sich heute qualifiziert:

SF Sölderholz (KLA), SV Brackel 06 (LL), Dortmunder Löwen (BL), Westfalia Dortmund (KLA), VfR Sölde (BL), TuS Eichlinghofen (LL), TuS Eving-Lindenhorst (KLA), SuS Oespel-Kley (KLA), DJK BW Huckarde (KLA), BSV Schüren (WL), KF Sharri (BL), FC Roj (LL).

Der Spielplan am Samstag:

Gruppe Brackel

Heute, 15:30 Uhr
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
TuS Rahm
TuS RahmTuS Rahm
3
1
Abpfiff

Heute, 16:20 Uhr
Sportfreunde Sölderholz
Sportfreunde SölderholzSölderholz
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
4
3
Abpfiff

Heute, 17:20 Uhr
TuS Rahm
TuS RahmTuS Rahm
Sportfreunde Sölderholz
Sportfreunde SölderholzSölderholz
1
1
Abpfiff

Sölderholz qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 15:55 Uhr
Dortmunder Löwen
Dortmunder LöwenDortmunder Löwen
SV Körne
SV KörneSV Körne
2
1
Abpfiff

Heute, 16:55 Uhr
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
Dortmunder Löwen
Dortmunder LöwenDortmunder Löwen
2
1
Abpfiff

Heute, 17:45 Uhr
SV Körne
SV KörneSV Körne
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
2
3
Abpfiff

Brackel qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 18:20 Uhr
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
Dortmunder Löwen
Dortmunder LöwenDortmunder Löwen
2
n.E.
4
Abpfiff

Die Dortmunder Löwen qualifizieren sich für Sonntag.

Gruppe Brügmann

Heute, 15:30 Uhr
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
1
3
Abpfiff

Heute, 16:20 Uhr
Westfalia Dortmund
Westfalia DortmundWestfalia Dortmund
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
5
3
Abpfiff

Heute, 17:20 Uhr
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
Westfalia Dortmund
Westfalia DortmundWestfalia Dortmund
3
3
Abpfiff

Westfalia Dortmund qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 15:55 Uhr
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
DJK TuS Körne
DJK TuS KörneDJK TuS Körne
6
0
Abpfiff

Heute, 16:55 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
1
2
Abpfiff

Sölde qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 17:45 Uhr
DJK TuS Körne
DJK TuS KörneDJK TuS Körne
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
0
4
Abpfiff

Heute, 18:20 Uhr
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
0
1
Abpfiff

Eichlinghofen qualifiziert sich für Sonntag.

Gruppe Huckarde

Heute, 15:30 Uhr
TuS Eving Lindenhorst
TuS Eving LindenhorstTuS Eving-L.
SV Urania Lütgendortmund
SV Urania LütgendortmundUrania Lütg.
0
0
Abpfiff

Heute, 16:20 Uhr
FC Wellinghofen 83
FC Wellinghofen 83Wellinghofen
TuS Eving Lindenhorst
TuS Eving LindenhorstTuS Eving-L.
3
5
Abpfiff

Heute, 17:20 Uhr
SV Urania Lütgendortmund
SV Urania LütgendortmundUrania Lütg.
FC Wellinghofen 83
FC Wellinghofen 83Wellinghofen
1
2
Abpfiff

Eving-Lindenhorst qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 15:55 Uhr
SuS Oespel-Kley
SuS Oespel-KleySuS Oespel
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
2
0
Abpfiff

Heute, 16:55 Uhr
TuS Holzen-Sommerberg
TuS Holzen-SommerbergTuS Holzen-Sommerberg
SuS Oespel-Kley
SuS Oespel-KleySuS Oespel
1
3
Abpfiff

Oespel-Kley qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 17:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
TuS Holzen-Sommerberg
TuS Holzen-SommerbergTuS Holzen-Sommerberg
4
1
Abpfiff

Heute, 18:20 Uhr
FC Wellinghofen 83
FC Wellinghofen 83Wellinghofen
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
1
6
Abpfiff

Huckarde qualifiziert sich für Sonntag.

Gruppe Kreuzstraße

Heute, 15:30 Uhr
Eving Selimiye Spor
Eving Selimiye SporEving Selimiye Spor
Rot-Weiß Germania
Rot-Weiß GermaniaRW Germania
0
0
Abpfiff

Heute, 16:20 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Eving Selimiye Spor
Eving Selimiye SporEving Selimiye Spor
7
1
Abpfiff

Heute, 17:20 Uhr
Rot-Weiß Germania
Rot-Weiß GermaniaRW Germania
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
1
1
Abpfiff

Schüren qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 15:55 Uhr
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
Lokomotive Lütgendortmund 2020
Lokomotive Lütgendortmund 2020Lok Lütgedor
7
2
Abpfiff

Heute, 16:55 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
2
1
Abpfiff

Heute, 17:45 Uhr
Lokomotive Lütgendortmund 2020
Lokomotive Lütgendortmund 2020Lok Lütgedor
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
2
13
Abpfiff

Sharri qualifiziert sich für Sonntag.

Heute, 18:20 Uhr
Rot-Weiß Germania
Rot-Weiß GermaniaRW Germania
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
0
4
Abpfiff

Roj qualifiziert sich für Sonntag.

redAutor