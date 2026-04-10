HSC II reist zum TB - Ippensen/Wohnste muss nach Worpswede

– Foto: Birte Meyer

Sowohl der Heeslinger SC II als auch die SV Ippensen/Wohnste müssen am Sonntag zu Auswärtspartien in der Bezirksliga antreten. Der HSC wird zum TB Uphusen reisen, während sich die Ippenser auf den Weg nach Worpswede machen werden.

Das Spiel des Heeslinger SC verspricht viel Spannung. Die Gäste der anstehenden Partie belegen aktuell Platz 4 der Bezirksligatabelle, während der TB Uphusen auf dem dritten Platz liegt. Beide Mannschaften haben 46 Punkte auf dem Konto.

Die Heeslinger Elf von Trainer Robin Cordes schwimmt zurzeit auf der Erfolgswelle, hat zuletzt einen Kantersieg mit 5:1 gegen die SV Ippensen/Wohnste auf Ippenser Rasen hingelegt. Auch der TB blickt auf ein erfolgreiches letztes Spiel zurück. Sie schlugen auswärts den TuSG Ritterhude mit 3:1. Das Hinspiel dieser Saison zwischen HSC und TB entschied Uphusen mit 2:0 für sich.

HSC-Trainer Robin Cordes weiß, dass eine schwere Aufgabe auf ihn und sein Team wartet, zumal er vor Kaderproblemen steht. „Unsere Personaldecke ist vor dem Topspiel derzeit sehr dünn. Einige Spieler laborieren an Verletzungen und werden definitiv ausfallen. Bei anderen wird sich erst beim Aufwärmen zeigen, ob sie doch noch rechtzeitig einsatzfähig sind. Daher werden wir gezwungenermaßen einige Umstellungen vornehmen. Trotzdem erwarte ich von der Mannschaft, dass sie sich nicht mit den Erfolgen der vergangenen Wochen zufriedengibt - sondern jetzt erst recht höchste Motivation und Leistungsbereitschaft zeigt. Das wird jedoch in Uphusen eine echte Herausforderung, die wir aber gerne annehmen“, so der Coach im Vorfeld des Spiels, das am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird.

Ebenso eng beieinander in der Bezirksligatabelle wie HSC und TB sind auch die SV Ippensen/Wohnste und ihr nächster Gegner FC Worpswede. Die SV belegt mit 25 Punkten Platz 9, der FC mit 29 Zählern Platz 8 des Tableaus. Die Begegnung der beiden Teams in der Hinrunde endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Während die SV zuletzt eine bittere Niederlage gegen HSC II verkraften musste, schlugen die Worpsweder in ihrer letzten Partie die SG Unterstedt mit 2:3 und bringen daraus sicherlich Schwung mit in die anstehende Partie. SV-Trainer Timo Peters weiß, dass am Wochenende ein schwerer Gegner wartet. „Worpswede darf man auf keinen Fall unterschätzen. Der FC steht in der Tabelle nicht da, wo er hingehört, denn ihm fehlen noch einige Spiele“, warnt der Coach vor der Partie. „Am Sonntag werden wir ein paar verletzungsbedingte Ausfälle haben, aber nichtsdestotrotz werden wir alles daran legen, das Bestmögliche aus dem Spiel zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Punkt mindestens möglich ist. Drei wären natürlich besser“, so Peters vor der Auswärtspartie, die ebenfalls um 15 Uhr angestoßen wird.

Die Partien des Spieltags im Überblick:



