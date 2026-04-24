HSC II in Hülsen gegen den Tabellenzweiten

– Foto: Birte Meyer

Der nächste Härtetest: Der Heeslinger SC II fährt am Sonntag zum SV Vorwärts Hülsen und will den Zweiten der Tabelle auswärts ärgern. HSC-Trainer Robin Cordes verweist darauf, dass sein Team schon einmal gegen den Titelanwärter mithalten konnte.

Mit dem zweitplatzierten Vorwärts Hülsen trifft der HSC II, aktuell Platz vier der Tabelle - auf eine sehr harte Nuss, die es nun zu knacken gilt. Ein Favorit in dieser Partie ist kaum auszumachen. Damit ist die Spannung in diesem Duell gesichert. Das Hinspiel der beiden Konkurrenten endete mit einem 1:1-Remis.

Der nächste Gegner wartet bereits auf die zweite Mannschaft des HSC - und damit die nächste große Herausforderung. Am kommenden Bezirksligaspieltag muss die Elf von Trainer Robin Cordes auswärts gegen SV Vorwärts Hülsen antreten. Die Partie wird am Sonntag in Hülsen, Dörverden um 15 Uhr angepfiffen.

Hülsen zuletzt ohne Niederlage - Erfolgswelle des HSC beendet



Die Hülsener Mannschaft von Trainer Jan-Christian Dahlke verzeichnete in den vergangenen fünf Partien keine Niederlage, zuletzt ein Remis gegen Anderlingen. Heeslingens Reserve schwamm auf der Erfolgswelle, doch das änderte sich am vergangenen Spieltag. Das Heimspiel gegen den TuSG Ritterhude endete mit einer 1:2-Niederlage für Heeslingen.

HSC-Trainer Robin Cordes ist sich der schweren Aufgabe, die ihm und seinem Team bevorsteht, bewusst. „Wir fahren am Sonntag zu den Titelanwärtern nach Hülsen, die eine absolut souveräne Saison spielen und die Liga vom ersten Spieltag an dominieren“, so der Coach.

„Nach der Niederlage am letzten Wochenende können wir befreit aufspielen und wollen auch in Hülsen unsere Nadelstiche setzen. Im Hinspiel haben wir gezeigt, dass wir auch gegen die fußballerisch stärkste Mannschaft der Liga auf Augenhöhe agieren können. Wenn wir an unser Maximum kommen, sind wir in der Lage, Hülsen zu ärgern“, so Cordes.



