Horrorverletzung bei Menig: Nürnbergs Kapitän hat`s heftig erwischt Der 32-Jährige musste im Gesicht operiert werden, dabei wurden ihm unter anderem vier Titanium-Platten eingesetzt von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Fabian Menig (Mitte) wird nach dem fatalen Zusammenprall im Spiel gegen die Kickers vom Platz geführt. – Foto: Imago Images

In der Regionalliga Bayern steht an diesem Wochenende das Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg II und der SpVgg Unterhaching im Fokus. Die bislang so famos aufspielenden jungen "Cluberer" müssen allerdings auf ihren Kapitän und damit geballte Erfahrung verzichten - und das nicht nur beim Gipfeltreffen mit den Hachingern. Fabian Menig, gestählt in 151 Einsätzen in der 3. Liga, wird womöglich sogar für den Rest der Saison ausfallen. Der 32-Jährige musste zum Auftakt im Spiel gegen die Würzburger Kickers nach einem Zusammenprall schon in der ersten Halbzeit benommen vom Feld.

Dem Defensivmann war gleich klar, dass es keine Lapalie sein dürfte, wie er im Gespräch mit der vereinseigenen Medienabteilung des 1. FCN erklärt: "Ich hatte in der Vergangenheit schon verschiedene Gesichtsverletzungen, jedoch war mir direkt bewusst, dass es mich dieses Mal heftiger erwischt hat."



Und die Diagnose wenige Tage später war dann auch niederschmetternd: Doppelter Jochbeinbruch, Teilfraktur der Augenhöhle, Riss in der Netzhaut, Gehirnerschütterung und eine Platzwunde. Menig musste operiert werden. "Es wurden vier Titanium-Platten sowie ein Netz in meiner linken Gesichtshälfte eingesetzt", klärt der gebürtige Allgäuer aus Leutkirch auf. Derzeit erholt er sich vom Eingriff, ob er in dieser Saison noch einmal auf dem Platz stehen wird können, ist noch ungewiss und hängt von einem optimalen Heilungsverlauf ab. Wenn Menig dann wieder zum Einsatz kommt, wird man ihn sicher für längere Zeit mit einer Schutzmaske auflaufen sehen.