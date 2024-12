Holzwickeder SC bindet wichtige Stammspieler-Achse für Saison 2025/26

So haben gleich neun Akteure dem HSC ihre Zusage für die anstehende Spielzeit gegeben. Darunter beispielsweise Stammkeeper Felix Hacker, der im Sommer 2023 aus der Landesliga vom BSV Menden kam und seitdem 36 Westfalenliga-Spiele bestritten hat.

Vor ihm kann Hacker in Zukunft definitiv auf die Dienste der Verteidiger Dean Müsse, Michael Vrljic und Maurice Modrzik zählen, die unter Trainer Kurtulus Öztürk in der aktuellen Saison allesamt gesetzt sind. Dean Müsse wird in sein viertes Jahr im Montanhydraulikstadion gehen. Vrljic und Modrzik kamen erst im Sommer nach Holzwickede.