Holzheimer brauchen in Sonsbeck bei Sechs-Punkte-Spiel gute Nerven

Eine zusätzliche Bedeutung bekommt die Partie auch noch durch die Regeländerung vor der dieser Saison. Denn sollten beide Mannschaften nach Abschluss der Rückrunde punktgleich sein und noch für den ersten Abstiegsplatz infrage kommen, würde es keine Entscheidungsspiele mehr geben, sondern der direkte Vergleich zählt. Und weil das Hinspiel in Holzheim 1:1 endete, würde jeder Sieg reichen, um in dieser Hinsicht die Nase vorne zu haben. Angesichts dieser Konstellation geht HSG-Coach Jesco Neumann davon aus, dass das erneute Aufeinandertreffen mit den Sonsbeckern noch mal deutlich herausfordernder wird als das erste.

„Wir wollen natürlich auch nach dem Spiel vor Sonsbeck stehen. Aber klar ist, dass wir dafür viel laufen, ackern, in die Zweikämpfe und über die Schmerzgrenze hinaus gehen müssen“, betont Neumann. Da ist es selbstredend sehr hilfreich, dass sein Team nach dem maximal enttäuschenden Ausgang des Derbys in Jüchen gegen Baumberg eine passende Antwort geben konnte. Wobei eben nicht nur der Einsatz stimmte, auch spielerisch passte da viel zusammen. „Der Sieg hat natürlich gutgetan. Die Leistung insgesamt sollte uns viel Selbstvertrauen geben“, so Neumann.

"Die Freude überwiegt"

Ein überaus positives Signal war in der Partie auch, dass der lange verletzte Stürmer Yannick Joosten langsam, aber sicher wieder in Tritt kommt und seine Rolle als Ersatz für den an einer Knieblessur laborierenden Oguz Ayan immer besser ausfüllen kann. Ein Tor, eine Torbeteiligung und weitere gute Aktionen gegen Baumberg bis zur Auswechslung in der 80. Minute waren ein klarer Beleg dafür. „Er hat auch die Woche wieder gut trainiert. Das sieht sehr gut aus. Ich hoffe, dass seine Form weiter ansteigt. Wir brauchen ihn“, erklärt Neumann. Am besten schon mit weiteren Treffern und/oder Vorlagen in Sonsbeck. Gute Eindrücke hinterließen gegen Baumberg auch die Winterzugänge Dion Gutaj in der Offensive und Paul Sauer als Dauerläufer auf der rechten Abwehrseite.