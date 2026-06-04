Holt Ratingen 04/19 einen Regionalliga-Spieler zurück? Ratingen 04/19 kämpft am Sonntag in der Oberliga Niederrhein um Meisterschaft und Regionalliga-Aufstieg - parallel soll sich eine Rückkehr von Tobias Peitz abzeichnen. von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Tobias Peitz. – Foto: Boris Hempel

Bei Ratingen 04/19 richtet sich der Blick eigentlich voll auf den kommenden Sonntag. Der Klub steht vor dem letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein einen Punkt hinter VfB 03 Hilden und kämpft noch um die Meisterschaft sowie den möglichen Aufstieg in die Regionalliga West. Während Ratingen beim abstiegsbedrohten 1. FC Monheim antreten muss, spielt Hilden beim SC St. Tönis 11/20. Sportlich ist also noch alles möglich.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Kurz vor diesem Aufstiegsfinale deutet sich nun aber auch eine spannende Personalie an: Wie RevierSport berichtet, soll Ratingen an der Rückkehr von Tobias Peitz arbeiten. Der 27-Jährige ist gebürtiger Ratinger, kennt den Verein aus früheren Jahren und würde dem Kader zusätzliche Erfahrung für die kommende Saison geben - unabhängig davon, ob Ratingen am Ende in der Oberliga bleibt oder tatsächlich den Sprung in die Regionalliga schafft. Peitz spielte lange im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf, ehe er 2016 in die U19 von Ratingen wechselte. Dort schaffte er später den Sprung in die erste Mannschaft und empfahl sich für höhere Aufgaben. Im Januar 2020 ging es zum SV Straelen in die Regionalliga, anschließend lief er unter anderem für den Wuppertaler SV, den FSV Frankfurt und zuletzt den Bonner SC auf.

Kuriose Trennung in Bonn Sein Abschied aus Bonn bekam zuletzt eine besondere öffentliche Note. Der Bonner SC hatte über seine sozialen Kanäle mehrere Abgänge bekanntgegeben, darunter auch Peitz. In den Kommentaren reagierte der Mittelfeldspieler allerdings süffisant: „Das über Instagram zu erfahren, hatte ich auch noch nie“, schrieb er und versah den Kommentar mit einem lachenden Emoji. Der Beitrag verbreitete sich anschließend schnell in den sozialen Netzwerken. Der Bonner SC äußerte sich später auf Anfrage des WDR und erklärte, nach dem Verständnis der sportlichen Leitung sowie von Peitz und dessen Berater sei klar gewesen, dass der Vertrag nicht verlängert werde. Gleichzeitig räumte der Verein ein, dass eine unterschiedlich wahrgenommene Botschaft „nicht ideal“ sei. Für Peitz endet damit ein Kapitel, in dem er sportlich durchaus Verantwortung übernommen hatte. In Bonn lief er seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer sechsmal als Kapitän auf.