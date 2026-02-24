"Holprige" Vorbereitung: Erneuter Trainerwechsel in Hochheim

Fred Orf ist nach der Trennung von Jerome Triquart neuer Trainer bei der Spvgg. Hochheim. – Foto: Jörg Schulz - Archiv

Triquart war im Sommer zur Spielvereinigung gestoßen, als Wunschkandidat des mittlerweile zurückgetretenen Daniel Dillitz und nach dessen Rücktritt als Cheftrainer aktiv. "Es war eine sehr holprige Wintervorbereitung, mit witterungsbedingten Platzsperren und zwei Spielabsagen aufgrund Hochheimer Personalmangel", sagt Triquart und ergänzt: "Auch ich habe mir in den letzten Wochen situationsbedingt Gedanken über die Zukunft gemacht, sah mich letztendlich aber in der Pflicht. Natürlich bedauere ich es, dass ich nicht die Möglichkeit habe, die Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen, aber man ist als Trainer in einer schlechten Phase meist das schwächste Glied und es ist legitim, dass der Verein alle Möglichkeiten ausschöpft, um den Klassenerhalt zu sichern. Das Wichtigste für mich ist, dass sich ein Großteil der Spieler gemeldet, sich bedankt und sein Bedauern ausgedrückt hat. Die Kommunikation und das Verhältnis mit den Verantwortlichen war immer offen und fair und auf Augenhöhe. Die Spielvereinigung ist ein toller Verein, der in Zukunft hoffentlich das mögliche Potenzial ausschöpfen kann. Für das Team wünsche ich mir, dass nun endlich ein Ruck durch die Mannschaft geht, die Trainingsbeteiligung größer wird und man auf der Basis die Jungs für die Rückrunde in die Spur bekommt."

Fred Orf seit vielen Jahren Jugendkoordinator

Das Ruder übernehmen werden Fred Orf, der bereits seit vielen Jahren als Jugendleiter und Jugendkoordinator im Verein aktiv ist und bereits vor einigen Jahren die 1. Mannschaft interimsweise übernahm und zum Klassenerhalt geführt hatte, Weiterhin agiert Marco Spreitzer als Co-Trainer. Zur neuen Saison wird Jens Marthinsen die A-Jugend der Spielvereinigung 07 Hochheim als Trainer von Jens Perkhof übernehmen. Bis dahin wird er Fred Orf und Marco Spreitzer bei der 1. Mannschaft im Trainerstab mit unterstützen. Jens Marthinsen war viele Jahre lang bei der Germania Weilbach als Jugendtrainer aktiv und zuletzt in der 2. Mannschaft in Weilbach tätig.