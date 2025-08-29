Daniel Dillitz ist als Trainer der Spvgg. Hochheim zurückgetreten. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Daniel Dillitz als Trainer bei Hochheim zurückgetreten Coach geht nach drei Spieltagen beim Kreisoberligisten von Bord +++ "Fehlendes Feuer" im Team nach mauem Saisonstart und schlechter Vorbereitung Verlinkte Inhalte KOL Main-Taunus Hochheim 07 Oberliederb. Daniel Dillitz Jérome Triquart + 2 weitere

Hochheim. Daniel Dillitz ist als Trainer bei der Spvgg. Hochheim zurückgetreten. Das meldet der Verein in einer Pressemitteilung. Für den Gruppenliga-Absteiger, der um den direkten Wiederaufstieg mitkämpfen will, ist es nach dem eher mauen Saisonstart (nur ein Punkt aus drei Spielen) die nächste Hiobsbotschaft. Die angeführten Gründe für den Rücktritt lassen tief blicken, warum es bei den Hochheimern momentan nicht optimal zu laufen scheint.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. So wird Dillitz in der Mitteilung unter anderem mit folgenden Worten zitiert: "Eine schlechte Sommervorbereitung, die insbesondere quantitativ enttäuschend war, sowie das zuletzt spürbar fehlende Feuer innerhalb der Mannschaft, haben mich letztlich zu meiner Entscheidung gebracht, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Verbunden mit der Hoffnung, dass dadurch ein Ruck durch die Mannschaft geht und sich jeder dahingehend hinterfragt was nötig ist, um als Mannschaft gemeinsam erfolgreich zu sein und was jeder dafür einbringen kann und muss."

Vorwürfe erhebt er an "mehrere Kaderspieler, die der Spvgg. kurzfristig im Sommer den Rücken gekehrt hätten. Ihnen wirft er vor, den Verein "trotz vorheriger Zusagen verlassen" zu haben, "ohne, dass wir davon in Kenntnis gesetzt wurden". Man habe per WhatsApp oder durch Eintragungen auf FuPa durch den aufnehmenden Verein von den Wechseln erfahren - und aufgrund des Zeitpunkts "kaum mehr reagieren" können. "Kaderplanungen komplett über den Haufen geworfen"