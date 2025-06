Hohkeppel gelingt Hattrick

Zur Spielzeit 2023/24 wechselte der 30-Jährige vom 1. FC Düren zur Eintracht. In den vergangenen zwei Jahren gelangen ihm elf Tore und zwölf Assists in 51 Partien. Nun hat Owusu seinen Vertrag für zwei weitere Jahre verlängert.

Ausgebildet bei Hertha BSC führte in sein Weg in die 3.Liga zum F.C. Hansa Rostock. Nach nur einer Saison versuchte er es bei der SG Sonnenhof Großaspach, wo er jedoch auch nicht glücklich wurde. Somit ging es nach nur einer Spielzeit weiter zu Fortuna Köln, bei der er zum Stammspieler heranwuchs. Daraufhin entschied er sich für Düren, bis er schlussendlich bei Hohkeppel landete und dort nun in seine dritte Saison gehen wird.

Mit Vieting und Osawe kommen zwei Spieler zum Mittelrheinligisten, die schon einiges an Erfahrung sammeln konnten, gleichzeitig aber auch noch viele Jahre in ihrer Karriere vor sich haben.

Erstgenannter wurde beim FC Viktoria Köln ausgebildet und durfte dort in zwei Partien in der 3.Liga sein Können beweisen. Von der Viktoria wechselte der 22-Jährige zum Berliner AK. Nach nur einem Jahr ging es für ihn weiter zu Fortuna Köln. In Köln agierte der junge Spieler sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Mannschaft. Nun versucht er sein Glück bei Hohkeppel.

Osawe hat hingegen mit seinen 27 Jahren mehr Eindrücke im Fußball sammeln können. Aus der Jugend des ehemaligen deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen, in der er auch mit Kai Havertz zusammen spielte, zog es ihn zum FC Monheim. Es folgten Stationen beim Wuppertaler SV, SC Wiedenbrück, VfB Germania Halberstadt, SV Eintracht Trier 05, Berliner AK, KFC Uerdingen bis hin zu seinem kommenden Verein Hohkeppel.

Ob Owusu sich weiterhin steigern kann und ob Vieting und Osawe dem Mittelrheinligisten weiter helfen, wird sich noch zeigen.