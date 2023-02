Hohen Neuendorf II mit neuem Trainer zum Aufstieg? Erfolgreiches Debüt für den neuen Cheftrainer

Das Jahr ist jung, der Weg bis zum Saisonende noch lang. Doch bei Hohen Neuendorf II ist eine Tendenz bereits zu erkennen. Mit zwei wichtigen Siegen eroberte sich das Team einen Aufstiegsplatz. Im ersten Duell musste sich das Team gegen den direkten Konkurrenten SV Adler durchsetzen, die in der Vorbereitung unter anderen dem Oberligisten RSV Eintracht 1949 ein Unentschieden abgerungen hatten. An diesem Wochenende war der FCK Frohnau zu Gast. Auch der Aufsteiger spielt keine schlechte Runde und ging sogar mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause drehte sich die Partie - und Hohen Neuendorf II gewann am Ende souverän mit 6:1.