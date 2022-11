SC Borsigwalde kämpft mit neuem Trainer um Klassenerhalt Verein und Yannick Scholau sind getrennte Wege gegangen

Zur Spitzengruppe hatte der SC Borsigwalde nach dem Abgang einiger Spieler im Sommer sicherlich erzielt. Dass die Mannschaft aber nach einem Drittel der Saison im Abstiegskampf mit strampelt, hätte vermutlich auch keiner gedacht. Wichtig war daher der Sieg der Reinickendorfer am Wochenende beim SC Staaken II. Es war bereits das dritte Spiel in Folge, wo man den Platz ohne Niederlage verließ. Sieben Zähler bedeuten zumindest ein wenig Ruhe, doch trotzdem ist man noch nicht aus dem Gröbsten raus. Vor allem weil auch die Konkurrenz, so wie an diesem Wochenende der 1.FC Novi Pazar, immer mal wieder gewinnt.

Der Aufschwung des SC Borsigwalde kam einhergehend mit einem Trainerwechsel. Yannick Scholau, der das Amt im letzten Jahr von Carsten Capelle übernommen hatte, hat den Verein verlassen. Am Seitenrand haben Rogerio de Almeida als Trainer und sein Co Christian Conrad seitdem das Sagen. Bis zum Winter muss die Mannschaft noch gegen den FC Spandau, Polar Pinguin und den SSC Teutonia ran, besitzt weitere Möglichkeiten wichtige Punkte zu sammeln.