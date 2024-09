Hofstetten meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach drei sieglosen Spielen in der Fußball-Landesliga feierte der Sportclub Hofstetten wieder ein Erfolgserlebnis, und dies eindrucksvoll mit einem 5:2 gegen den VfR Elgersweier.

200 Zuschauer im Waldseestadion sahen eine furios startende Heimelf. Frustbeladen nach einer kleinen Negativserie ging es schon in der ersten Minute zur Sache. Michael Krämer schoss das Leder nach Pass von Jonas Krämer knapp vorbei. In der dritten Minute prüfte Jonas Krämer auf Zuspiel von Marco Petereit Gästeschlussmann Marius Berg. Die Elf von Dennis Kopf kam kaum zum Luftholen, Angriff auf Angriff rollte auf den Kasten des VfR. Als Marc Hengstler in der 22. Minute wieder einmal über rechts durchging und scharf in die Mitte passte, bugsierte Alex Lir das Leder vor dem einschussbereiten Marco Petereit ins eigene Tor. Der VfR war erstmals in der 24. Minute präsent, doch Paul Heine konnte das Zuspiel nicht verwerten. Auf der anderen Seite traf Jonas Krämer eine Minute später nach Zuspiel von Petereit nur die Latte. Es folgten die aufregendsten sieben Minuten im Spiel. Erst traf Thomas Dautner mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 23 Metern zum 1:1 (25.), dann dribbelte sich Jonas Krämer nach schöner Vorarbeit von Elias Esslinger und Marco Petereit zum 2:1, als er allein vor Keeper Berg einschob (28.), und dann nutzte Michael Krämer eine kleine Eckballserie aus kurzer Distanz zum 3:1 in der 32. Minute. Noch vor der Halbzeit hätte Hofstettens spielender Trainer Marco Petereit nach Flanke von Elias Esslinger auf 4:1 erhöhen können, doch so blieb es beim 3:1 zur Pause. In Durchgang zwei musste sich der VfR etwas einfallen lassen, um wieder ins Spiel zu finden. Es hätte auch fast geklappt, als Paul Grafe plötzlich allein auf SC-Keeper Daniel Lupfer zulief, doch am Tor vorbeischoss. Kurios war auch die Szene in der 56. Minute. Marco Petereit hätte einen Eckball direkt verwandelt, wenn nicht im langen Eck das Leder per Handspiel geklärt worden wäre. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jonas Krämer sicher zum 4:1. Eine Unaufmerksamkeit in der Hofstetter Defensive führte in der 59. Minute zum 4:2, Thomas Dautner musste nur noch ins leere Tor schieben. Auf der anderen Seite rettete der Pfosten (63.) nach Eckball von Jonas Kinast. Marco Petereit machte dann in der 68. Minute endgültig den Deckel drauf, als er nach langem Ball allein auf Berg zulief und diesem keine Abwehrmöglichkeit ließ. In de Schlussminute traf Lukas Hauer noch die Latte, sodass sich der stark ersatzgeschwächte VfR nicht hätte beschweren können, wenn der Hofstetter Sieg um ein zwei Tore höher ausgefallen wäre.