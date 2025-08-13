Adrian Fein läuft wieder für den SSV Jahn Regensburg auf – Foto: Verein

Hoffnungsträger: Adrian Fein ist zurück beim SSV Jahn Der 26-jährige Kreaitvspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitliga-Absteiger Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Jahn Adrian Fein

Mit der Verpflichtung von Adrian Fein hat der SSV Jahn Regensburg die verbliebene Planstelle im zentralen Mittelfeld geschlossen. Der 26-Jährige spielte bereits in der Saison 2018/19 auf Leihbasis beim SSV Jahn und lief zuletzt für den SV Waldhof Mannheim auf. Nun hat er an der Donau einen Vertrag bis 30.06.2026 unterschrieben.

Mit Adrian Fein kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zum SSV Jahn Regensburg: In der Saison 2018/19 spielte der zentrale Mittelfeldspieler als Leihspieler vom FC Bayern München für den SSV Jahn und kam auf 21 Zweitligaspiele. Fein war zuletzt vertragslos und war in der vergangenen Woche bereits als Probespieler im Trainingsbetrieb. Nun einigten sich beide Seiten auf einen Vertrag bis zum 30.06.2026.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Adrian für uns gewinnen konnten“, sagt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, über den Vertragsabschluss und fügt hinzu: "Im Training hat er seine Qualitäten gezeigt, die uns von seiner Zeit als Leihspieler in der Saison 2018/19 bestens bekannt sind. Mit seinen Stärken am Ball und in der Spieleröffnung verstärkt er das zentrale Mittelfeld. Wir sind überzeugt davon, dass er sich hier in vertrautem Umfeld schnell akklimatisiert und sein Leistungsniveau voll abrufen wird.“



