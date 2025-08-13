Hoffnungsträger: Adrian Fein ist zurück beim SSV Jahn

Mit der Verpflichtung von Adrian Fein hat der SSV Jahn Regensburg die verbliebene Planstelle im zentralen Mittelfeld geschlossen. Der 26-Jährige spielte bereits in der Saison 2018/19 auf Leihbasis beim SSV Jahn und lief zuletzt für den SV Waldhof Mannheim auf. Nun hat er an der Donau einen Vertrag bis 30.06.2026 unterschrieben.
Mit Adrian Fein kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zum SSV Jahn Regensburg: In der Saison 2018/19 spielte der zentrale Mittelfeldspieler als Leihspieler vom FC Bayern München für den SSV Jahn und kam auf 21 Zweitligaspiele. Fein war zuletzt vertragslos und war in der vergangenen Woche bereits als Probespieler im Trainingsbetrieb. Nun einigten sich beide Seiten auf einen Vertrag bis zum 30.06.2026.
"Wir freuen uns sehr, dass wir Adrian für uns gewinnen konnten“, sagt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, über den Vertragsabschluss und fügt hinzu: "Im Training hat er seine Qualitäten gezeigt, die uns von seiner Zeit als Leihspieler in der Saison 2018/19 bestens bekannt sind. Mit seinen Stärken am Ball und in der Spieleröffnung verstärkt er das zentrale Mittelfeld. Wir sind überzeugt davon, dass er sich hier in vertrautem Umfeld schnell akklimatisiert und sein Leistungsniveau voll abrufen wird.“
"Es freut mich sehr, dass ich nach Regensburg zurückkehre, wo ich damals meine ersten Schritte im Profifußball gemacht habe. Ich hatte als Probespieler bereits nach ein paar Tagen wieder ein sehr gutes Gefühl, weil ich natürlich neben vielen neuen Gesichtern auch einige Weggefährte von damals kenne, die noch im Verein aktiv sind“, sagt Adrian Fein über seine Rückkehr nach Regensburg und ergänzt: "In der vergangenen Jahren habe ich viel erlebt und unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Ich möchte deswegen auch Verantwortung übernehmen und meine Qualitäten auf den Platz bringen. Für mich persönlich heißt es jetzt, so schnell wie möglich auf 100 Prozent zu kommen, um dann mit der Mannschaft maximalen Erfolg zu haben.“
Adrian Fein ist gebürtiger Münchner und spielte ab dem siebten Lebensjahr beim FC Bayern München. In der Saison 2017/18 spielte er in der Zweitvertretung des Rekordmeisters und unterschrieb einen Profivertrag. Mit 19 Jahren wechselte er auf Leihbasis zum SSV Jahn Regensburg, für den er in der 2. Bundesliga 21 Spiele bestritt. Danach folgten weitere Leihstationen beim Hamburger SV, der PSV Eindhoven, der SpVgg Greuther Fürth und der SG Dynamo Dresden. Im Sommer 2022 wechselte er ablösefrei zu Excelsior Rotterdam. Im Januar 2024 kehrte er nach Deutschland zurück und schloss sich dem Drittligisten SC Verl an. Nach einem halben Jahr wechselte Fein zum SV Waldhof Mannheim, für den er in der abgelaufenen Drittligasaison 21 Spiele absolvierte.