Hövelhof schlägt Mastbruch im Finale des Silvester Cups

Die K.o.-Runde im Überblick:

Achtelfinale

So., 29.12.24 15:00 Uhr Delbrücker SC - SC Borchen 3:1

So., 29.12.24 15:20 Uhr SF DJK Mastbruch - SJC Hövelriege 3:2

So., 29.12.24 15:40 Uhr FSV Bad Wünnenberg/L. - FC Dahl/Dörenhagen 3:1

So., 29.12.24 16:00 Uhr Heide Paderborn - TuS Egge Schwaney 5:1

So., 29.12.24 16:20 Uhr USC Altenautal - TuRa Elsen 7:5

So., 29.12.24 16:45 Uhr BV Bad Lippspringe - SV Dringenberg 5:0

So., 29.12.24 17:00 Uhr Hövelhofer SV - Grün-Weiß Anreppen 3:0

So., 29.12.24 17:25 Uhr SCV Neuenbeken - Türk Gücü Paderborn 2:5



Viertelfinale

So., 29.12.24 18:10 Uhr Delbrücker SC - SF DJK Mastbruch 1:3

So., 29.12.24 18:30 Uhr FSV Bad Wünnenberg/L. - Heide Paderborn 5:3

So., 29.12.24 18:50 Uhr USC Altenautal - BV Bad Lippspringe 2:6

So., 29.12.24 19:10 Uhr Hövelhofer SV - Türk Gücü Paderborn 2:0



Halbfinale

So., 29.12.24 19:50 Uhr SF DJK Mastbruch - FSV Bad Wünnenberg/L. 6:0

So., 29.12.24 20:10 Uhr BV Bad Lippspringe - Hövelhofer SV 3:6



Spiel um Platz 3

So., 29.12.24 20:45 Uhr FSV Bad Wünnenberg/L. - BV Bad Lippspringe 1:3



Finale, So., 29.12.24 21:20 Uhr

SF DJK Mastbruch – Hövelhofer SV 3:4 n.V.

SF DJK Mastbruch: Jonas Kell, Mika Schulmeister, Dennis Fortak, Luis Canetto, Lars Bornefeld, Sven Kröger, Frederik Witte, Ole Moris Gehlhar, Julius Brinkmann, Sergio Taveira Pinto, Marios Aliprasitis

Hövelhofer SV: Alexander Bachmann, Azad Dogan, Wesley Ben Heimann, Deniz Poyraz, Luca D'Angelo, Simon Renneke, Sinan Caliskan, Sebastian Laigle, Nick Erisa, Tobias May, Endrit Salihi

Schiedsrichter: Patrick Wibbeke

Tore: 1:0 Julius Brinkmann (4.), 1:1 Alexander Bachmann (4.), 1:2 Deniz Poyraz (9.), 2:2 Simon Renneke (12. Eigentor), 2:3 Sinan Caliskan (17.), 3:3 Sergio Taveira Pinto (20.), 3:4 Luca D'Angelo (20.)