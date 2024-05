Hösel muss Form bestätigen, Türkgücü sie wiederfinden

Der SV Hösel räumt in der Kreisliga A gegenwärtig alles aus dem Weg. Aber der zweite aufstiegsberechtigte Tabellenplatz kann trügerisch sein. Denn wenn auch der DSC 99 seine Siegesserie fortsetzt und das Nachholspiel am 5. Mai bei der Rhenania Hochdahl gewinnt, dann ziehen die Derendorfer am SV Hösel vorbei. Dort freilich ist man sich der Gefahr bewusst. Und so sagt der Sportliche Leiter Mark Rueber vor dem Spiel am Mittwoch bei Wersten 04: „Patzer sind streng verboten. Nur der Sieg zählt.“