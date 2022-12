Hochkarätiges Starterfeld nach Zwangspause Jetzt sollte jeder Eichsfelder Fussballfan den Rotstift aus der Schublade holen und den 13. Januar 2023 um 18 Uhr im Kalender dick und fett rot markieren.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause findet am zweiten Freitag des neuen Jahres der beliebte Leitec Cup statt. Die Vorfreude auf das größte Hallenfußball Spektakel ist immens.

Das konnte man auch an den schnellen Zusagen der eingeladenen Mannschaften erkennen. Innerhalb weniger Tagen hatte die Organisatoren der II. Mannschaft des SC 1911 eine verbindliche Rückmeldung und Zusage. Neben dem Thüringenlisten aus der Kreisstadt wird die Reserve und die A-Junioren des Sportclubs nach dem hochdotierten Titel eifern. Die Sportfreunde vom TSV Aufbau Heiligenstadt ließen ebenso die Anfrage des Ausrichters nicht lange im Raum stehen und antworteten selbstredend positiv. Weiterhin sind mit SV Grün-Weiß Siemerode, der SG DJK Arenshausen und SV Germania Wüstheuterode drei Mannschaften aus der Landesklasse dabei. Als vierte Mannschaft aus der Landesklasse freuen wir uns, dass der SC 1912 Leinefelde nach langer Abwesenheit wieder dem Starterfeld angehört. Komplettiert wird das homogene Feld mit den Kreisligisten Schwarz-Rot Wingerode und erstmalig dem FSV Birkenfelde.

Neben viel Fußball wird wie bei den vergangenen Turnieren der caritative Zweck eine Rolle spielen. Hier werden die Verantwortlichen des 1. SC 1911 heiligenstadt noch informieren. Weitere Aktionen sind in Planung. Für Speis und Trank wird ausreichend gesorgt sein. "Ein großer Dank geht vorab an unseren jahrelangen Partner die Firma Leitec aus Heiligenstadt. Geschäftsführer Bernd Apitz sagte seine Unterstützung sofort auf Nachfrage zu. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt freut sich nach zwei Jahren des Verzichts auf ein hochklassiges und faires Hallenfußballspektakel im Heiligenstädter Kurpark", heißt es in der Mitteilung der Kurstädter.