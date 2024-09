Hochdahl lässt Punkte liegen, starke Leistung von Laux

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Die DJK Tusa Düsseldorf ist nach dem 4. Spieltag alleiniger Tabellenführer der Kreisliga A! Ein souveräner 4:1-Erfolg beim FC Büderich, Anton Götz traf doppelt, sorgt für den perfekten Start, Verfolger Rhenania Hochdahl kam dagegen nicht über ein 1:1 gegen den KSC Tesla hinaus. Aber auch der FC Bosporus und Hilden 05/06 bleiben ungeschlagen: Bosporus schoss Schlusslicht Schwarz-Weiß 06 mit 8:2 ab, Hilden 05/06 kam zu einem 6:1 gegen den Rot-Weiß Lintorf. Kingsley Onomah Annointing traf dabei erneut doppelt und steht jetzt schon bei acht Saisontoren.

Top-Stürmer der Woche ist allerdings Kilian Laux. Der SV Wersten 04 bezwang den Bezirksliga-Absteiger Rather SV mit 5:1, dabei jubelte der 19-Jährige gleich viermal.

FC Büderich II – DJK Tusa 06 Düsseldorf 1:4

FC Büderich II: Rico Henkel (85. Maurice Freymann), Niklas Püllen, Robin Henkel, Fabio Orlean, Aljoscha Franzen, Artur Paul (65. Kevin Holland), Pablo Jülch (80. Emir Kaan Hosses), Maximilian Von der Beeck, Yannick Platte (85. Simon Bulst), Marc Bergmann, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Kay Schmidt

DJK Tusa 06 Düsseldorf: Tobias Müller, Thomas Ntanos (46. Christopher Fuchs), Kezuka Yusuke, Torben Thiemann, Benedict Stoffels (73. Seijo Maruyama), Yannik Bohlmann, Ezra Oduro, Jonathan Seaman, Sanghyeok Jeong (46. Anton Götz), Marco Amedeo Pasqualone (65. Can-Leon Leidag) - Trainer: Philipp Waack

Schiedsrichter: Frederik Heckmann - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Dominic Abdel-Ahad (33.), 1:1 Torben Thiemann (38.), 1:2 Anton Götz (60.), 1:3 Anton Götz (69.), 1:4 Jonathan Seaman (75.)

Rot: Kevin Holland (90./FC Büderich II/)



SV Hilden-Ost – SC Unterbach 1:4

SV Hilden-Ost: Dominik Schillings, Devin Temur, Rafiq Bouchafra, Bilal Mouhia, Tugay Kaan Sezek, Mikail Kafa, Christian Dusi (77. Yassin Azhari), Julian Turek, Armin Bjelic (43. Riccardo Colombo), Ahmet Hayda, Kevin Nassen - Trainer: Dimitri Ponukarin - Trainer: Muhammed Özdilek

SC Unterbach: Laurin Beer, Timo Bischoff (88. Leonard Fenrich), Nico Altintzoglou (78. Albion Ilazi), Benedikt Dreist, Maurice Müller, Jannik Behrens, Patrick Adrian Stotko (64. Lars Insel), Pascal Thomassen, Rachid Adda (57. Anton Böhme), Oliver Krizanovic (83. Younes Balkaa), Feyzullah Demirkol - Trainer: Dimitrios Thoidis

Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Ahmet Hayda (14.), 1:1 Anton Böhme (69.), 1:2 Jannik Behrens (71.), 1:3 Jannik Behrens (85.), 1:4 Younes Balkaa (88.)



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – FC Bosporus Düsseldorf 2:8

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Salih Sinan Demirkaya, Bastian Wüster, Jonathan Passens (53. Atanas Trajkov), Josip Buco, Pureshasukenta Patrick, Ryoya Kumada, Lars Pöth, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Shunta Murakami, Johnny Schmidt (46. Alpha Kojo Baah Tandoh) - Trainer: David Breitmar

FC Bosporus Düsseldorf: Keven Darko Adu, Evans Werle (64. Mahmoud Conde), Berkay Ünlü, Atalay Temiz, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Levent Olgun, Emanuele Frasca, Sopita Da Silva (59. Oguzhan Karabulut), Özgür Beser (59. Tadun-Scott Weldert), Talha Demir (77. Fatih Yalcinkaya), Zerkrija Cerkini (59. Yildiray Yarar) - Trainer: Kemalettin Demir

Schiedsrichter: Stefano Palmisano (Hilden) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Talha Demir (11.), 0:2 Özgür Beser (14.), 0:3 Zerkrija Cerkini (35.), 0:4 Zerkrija Cerkini (37.), 0:5 Zerkrija Cerkini (41.), 0:6 Sopita Da Silva (44.), 0:7 Özgür Beser (55.), 1:7 Lars Pöth (68.), 2:7 Shunta Murakami (85.), 2:8 Oguzhan Karabulut (90.)



SP.-VG. Hilden 05/06 – Rot-Weiß Lintorf 6:1

SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Hendrik Pitsch (52. Phil Horsch), Tim Schläbitz, Taoufik Baouch, Niklas Strunz (63. Thomas Jarosch), Onur Kocak (64. Leif Horsch), Jan Hallmann (46. Hicham Bajut), Kingsley Onomah Annointing, Giacomo Russo, Abdullah Albayrak (74. Ilic Kandov) - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Andrej Chenfeld - Trainer: Cihan Yildirim

Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer, Ricardo Schlösser, Hardy Voigt, Florian Bätzgen (46. Max Osper), Robin Schwarzbach, Gowtham Kugathasan, Marco Alexander Trebo (46. Redouan Afkir), Luis Kunda, Lukas Erfurth, Andreas Ellert (66. Javied Mahmudi) - Trainer: Theo Momm - Trainer: Thomas Eigerdt

Schiedsrichter: Thorsten Gebhardt (Düsseldorf) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Abdullah Albayrak (14.), 2:0 Kingsley Onomah Annointing (17.), 3:0 Abdullah Albayrak (25.), 4:0 Abdullah Albayrak (31.), 5:0 Hicham Bajut (46.), 5:1 Andreas Ellert (60.), 6:1 Kingsley Onomah Annointing (61.)



SV Hösel – SSV Erkrath 6:0

SV Hösel: Michael Mann, Mohamed EL Bass Ouyachou, Dion Knoche, Marius Pauly (72. Frederic Lenz), Alexander Schulze (56. Tim Schabbach), Dario Mirosavljevic (75. Oliver Wenzler), Leonard Prusa (66. Anton Hamann), Nick Hartmann, Maximilian Esken, Niklas Oldörp, Marzio Menzler (47. Florian Stoll) - Trainer: Benedikt Schröder

SSV Erkrath: Marlo Schmitz, Mustafa Paktiani, Miroslav Nedeljkovic, Atakan Agca (46. Lazar Dinov), Jaad Benzerdjeb (64. Nassim Iamarouchan), Milutin Jovanovic, Paul Makaya, Aron Philip Küpper (46. Mohamed Achabakh), Dejan Schmitz, Soumalia Diakite, Selcuk Kutlu - Trainer: Rudi Kurz

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Dion Knoche (14.), 2:0 Niklas Oldörp (35.), 3:0 Florian Stoll (53.), 4:0 Maximilian Esken (63.), 5:0 Frederic Lenz (75.), 6:0 Anton Hamann (85.)



Sportfreunde Gerresheim – VfL Benrath 5:2

Sportfreunde Gerresheim: Nicolas Lehsau, Maximilian-Theodor Tacke, Robert Körber, Christian Pira, Ayyoub Jidan (58. Timo Braun), Michael Tuo (66. Said El Mayati), Faouzi El Makadmi, Elijah Dobo-Makaya (60. Lukas Alsleben), Ergün Aksoy, Joel Konadu (85. Roland Oppong), Ismael Diomande - Trainer: Volker Alsleben - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou

VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Philipp Ruprecht, Bonsoon Skibba, Won Jae Lee (79. Oguzhan Aslan), Idriss Amadou Peki (67. Zakaria Arian), Christian Heppner, Shuto Yoneyama (58. Amin Baghouse), Wael Riani (80. Mohamed Achouird Fatni), Ouassim El Aboussi (55. Samir Ait Ali), Michael Kijach - Trainer: Ismail Hajjam

Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Michael Kijach (21.), 1:1 Joel Konadu (59.), 1:2 Michael Kijach (63.), 2:2 Timo Braun (66.), 3:2 Lukas Alsleben (72.), 4:2 Christian Pira (75.), 5:2 Joel Konadu (83.)



SV Oberbilk 09 – Türkgücü Ratingen 3:5

SV Oberbilk 09: Pascal Pitzer, Timo Alexander Schnecking, Anto Deepak Trueman (57. Noah Emmanuel Oppong-Antwi), Fabian Kasten, Youssef Benali (26. Daniel Gießler), Henrik Boßmann (80. William Diehr Gymafi), Dennis Ruiz Quintanilla (57. Ben Luca Näckel), Niklas Heise, Niklas Staedtler, John-Patrick Jörres, Niklas Müller (76. Angelo Tommaso Papa) - Trainer: Daniel Thissen

Türkgücü Ratingen: Emmanuel Anthony, Christian Schuh (63. Fabrice Tafo), Leon Alexander Mroß, Elyesa Kemal Baysan, Mahmut Karaca (68. Furkan Kurt), Fatih Duran (46. Tamer Sürmeli), Flakrim Islami (91. Orgito Golemi), Eren Sunmann (55. Emre Derin), Ömer Simsek, Gökan Lekesiz, Gürkan Gülten - Trainer: Tansu Tokmak

Schiedsrichter: Marcel Vom Bruch - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Leon Alexander Mroß (3. Eigentor), 1:1 Eren Sunmann (8.), 1:2 Ömer Simsek (17.), 1:3 Ömer Simsek (20.), 1:4 Eren Sunmann (40.), 1:5 Ömer Simsek (52.), 2:5 Henrik Boßmann (73.), 3:5 Angelo Tommaso Papa (82.)



Rhenania Hochdahl – KSC Tesla 07 1:1

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Ali Kassar, Qlirim Krasniqi, Kevin Jordan Taghu Tamo, Kyunom Joshua Nyamtiro, Hamza Malek, Jaro Vogtmüller, Zakari Kassar, Ardian Duraku, Tobias Schössler, Kutaiba Kassar - Trainer: Peter Burek

KSC Tesla 07: Marko Cerovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Aly Mara, Konstantinos Parassidis, Marin Loncarevic, Srdan Babic, Nikola Aleksic, Oliwier Artur Matuszak - Trainer: Dalibor Dobras

Schiedsrichter: Maximilian Baumgartner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tobias Schössler (9.), 1:1 Aleksandar Lukic (40.)



SV Wersten 04 – Rather SV 5:1

SV Wersten 04: Tim Robin Kels, Dustin Hammes, Yaroslav Vovchuk, Niklas Hartusch, Tobias Schöning, Swan Oehme, Thomas Rushe, Fred Adomako, Kilian Laux, Patrick Trautner, Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Frank Penz

Rather SV: Mike Mündtrath, Luca Schimmel, Benedikt Joch, Cedric Giesen, Matthias Fenster, Maurice Remmel, Patrick Beller, Mourat Giakoup, Alexander Herzig, Özgür Öncü, Joshua Lehmkuhl - Trainer: Kevin Jeschke - Trainer: Daniél Harrer

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu

Tore: keine Tore Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

So., 15.09.24 13:00 Uhr Rather SV - FC Büderich II

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 15.09.24 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

So., 15.09.24 15:15 Uhr SSV Erkrath - Rot-Weiß Lintorf

So., 15.09.24 15:30 Uhr VfL Benrath - SV Hösel

So., 15.09.24 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SV Hilden-Ost

So., 15.09.24 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04

So., 15.09.24 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SV Oberbilk 09

So., 15.09.24 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim



6. Spieltag

So., 22.09.24 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach

So., 22.09.24 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - VfL Benrath

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Hilden-Ost - SSV Erkrath

So., 22.09.24 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Rather SV

So., 22.09.24 15:30 Uhr SV Hösel - Türkgücü Ratingen

So., 22.09.24 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07

So., 22.09.24 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 22.09.24 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - FC Bosporus Düsseldorf

So., 22.09.24 15:30 Uhr SV Wersten 04 - SP.-VG. Hilden 05/06

